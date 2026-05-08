Danilović i Maritimo ponovo među elitom: Jedva čekam duele protiv najvećih u Portugalu!

Bivši fudbaler Borca Vladan Danilović sa Maritimom osvojio drugu portugalsku ligu i izborio povratak u najviši rang.

Nekaašnji fudbaler Borca i bivši reprezentativac BIH Vladan Danilović vraća se u portugalsku Primeiru.

Sa ekipom Maritima osvojio je portugalsku drugu ligu i naredne sezone fudbaler iz Foče će ponovo igrati u elitnom rangu portugalskog fudbala.

“Šampionska titula mi znači mnogo. Na kraju svi mi počinjemo svoje karijere da bi se radovali pobjedama, trofejima tako da je sigurno sjajno kad se nešto osvoji. Titula ima posebnu draž i značenje jer pokazuje da se sav rad proteklih godina u potpunosti isplatio. Imao sam, već jedan ulazak u viši rang ali tada nismo osvojili trofej. Ovo sad je posebno jer smo definitivno na terenu pokazali da smo najbolji. Maritimo je klub koji ima istoriju, navijače i uslove koji zaslužuje elitni rang tako da se radujemo što smo mu to obezbijedili i što smo se vratili tamo gdje pripadamo. Svi smo srećni što ćemo opet moći da igramo sa najboljim timovima u ovoj zemlji poput Benfike, Porta, Sportinga. Maritimu je mjesto među tim velikanima a već sad se radujem novim izazovima i duelima s tim klubovima”, rekao je Danilović za “Glas Srpske”.

U sezoni koja je na izmaku Danilović je imao važnu ulogu i odigrao 29 utakmica za Maritimo.

"Ostvareni su svi zacrtani ciljevi tako da sam izuzetno zadovoljan sezonom, kako timskom tako i individualno. Statistički brojevi možda nisu najbolji, ali imao sam veoma bitnu ulogu u timu i zadovoljan sam svojom igrom. Imao sam bitnu ulogu u ekipi, tako da je iza mene uspješna sezona i veoma sam srećan zbog toga. Istina imao sam nešto drugačiju ulogu u timu ali sam se prilagodio i nastojao da maksimalno pomognem ekipi u čemu sam uspio", rekao je popularni “Žuti”.

Dvostruki razlog za slavlje Danilović je u Portugalu pratio i bivši klub, Borac i radovao se i njegovoj tituli.

"Bio je to još jedan razlog za slavlje. Sve čestitke igračima, stručnom štabu i svim ljudima u klubu. Dosta puta su se osporavali uspjesi koje je Borac pravio a ova sezona i bodovna razlika koju su napravili dovoljno govore o kvalitetu. Banjaluka i Borac zaslužuju najbolje i nadam se da će tako nastaviti i iduće sezone u Evropi, biću uz njih i uvijek imaju moju podršku", poručio je on.

BIće ovo njegov povratak u Primeiru u kojoj je nastupao sa Nacionalom, klubom u koji je otišao iz banjalučkog Borca.

"Ovo je ipak nešto drugačije. Kad sam prvi put igrao elitni rang još nisam bio u potpunosti formiran kao igrač. Došao sam iz Borca i to je za mene bio zaista veliki iskorak. Puno jači intenzitet igre i ta prva godina nije bila u potpunosti uspješna. Sad sam već šestu godinu tu, mnogo sam napredovao i spreman sam za sve izazove koji me očekuju. U potpunosti sam se adaptirao na ligu, znam šta me očekuje tako da se evo već sad radujem mečevima u narednoj sezoni. Svi smo svjesni da imamo šta da pokažemo i u elitnom rangu i da se dokažemo i u njemu. Mislim da sam sad fizički, taktički i mentalno spreman za takav izazov", istakao je Danilović.

Portugal mu je nakon šest provedenih godina u ovoj zemlji druga kuća.

"Portugal je prelijepa zemlja. Zaista sam oduševljen ljudima, hranom, prijemom. Tokom ovih godina naučio sam i jezik i to je najmanje što mogu da uradim da se odužim. Tako pokazujem neko poštovanje prema zemlji u kojoj igram i boravim, a uz to je onda puno i lakše da se uklopiš u tim . Cijene oni to kad naučiš jezik i onda mi je to olakšalo komunikaciju s trenerom saigračima, ali i mimo terena.I ovdje se već osjećam kao domaći. Što se tiče Mundijala pomalo se osjeća euforija. Posebno jer je ovo posljednji na kojem će igrati Kristijano Ronaldo tako da svi imaju veliku želju da ostvare što bolji rezultat", dodao je Danilović na kraju razgovora za “Glas Srpske”.