logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucali mu na auto u Osijeku, sad napravio čudo u Brazilu: Ovo je najtraženiji direktor na svijetu

Pucali mu na auto u Osijeku, sad napravio čudo u Brazilu: Ovo je najtraženiji direktor na svijetu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Flamengo je postao najmoćniji klub u Brazilu zahvaljujući treneru Filipeu Luisu, ali i sportskom direktoru Žozeu Botu koji je napravio strašnu ekipu.

Direktor Flamenga najtraženiji na svijetu Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Fudbalski operativac Žoze Boto (59) napravio je čudo sa Flamengom. Kao sportski direktor ovog kluba složio je ekipu s kojom je talentovani trener Filipe Luis (bivši fudbaler Čelsija i Atletiko Madrida) osvojio brazilsko prvenstvo i Kopa Libertadores, dok će se sada boriti i za titulu Interkontinentalnog kupa protiv Pari Sen Žermena.

Ipak, pitanje je koliko će Boto biti još u Flamengu jer se za njega raspituju moćni klubovi iz Evrope. Italijanski insajder Fabricio Romano objavio je da ga mnogi prate i da neće biti iznenađenje ako se opet vrati na "stari kontinent".


I na njemu je pravio dobre rezultate, istakao se u PAOK-u i Šahtjoru, dok se njegova epizoda u Osijeku pamti neslavno. Imao je stalno sukobe sa članovima uprave i navijačima, da bi na kraju bukvalno pobjegao iz Hrvatske pošto mu je neko pucao na auto na parkingu.

Srećom, Boto nije tada bio u automobilu, ali je to shvatio kao dovoljno jasno upozorenje i ubrzo je napustio klub pošto je dao otkaz. Prvo je rekao da mu "ne pada na pamet da ode iz Osijeka", ali je vrlo brzo stigla ponuda iz Flamenga i nije dvaput razmislio i već je bio u avionu za Brazil.


Između ostalog, Flamengo je ovog ljeta doveo Samuela Lina, Horhea Karaskala, Emersona Rojala, potom iskusne Žoržinja i Saula Njigesa, dok je prodao četvoricu igrača za 75 miliona evra - to su Mateus Gonsalveš, Karlos Alkaraz, Vesli i Žerson.

Uprkos svim tim odlascima Flamengo je nastavio da pruža sjajne partije jer je pogodio s trenerom Filipeom Luisom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Flamengo fudbal Brazil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC