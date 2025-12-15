Pucali mu na auto u Osijeku, sad napravio čudo u Brazilu: Ovo je najtraženiji direktor na svijetu

Flamengo je postao najmoćniji klub u Brazilu zahvaljujući treneru Filipeu Luisu, ali i sportskom direktoru Žozeu Botu koji je napravio strašnu ekipu.

Fudbalski operativac Žoze Boto (59) napravio je čudo sa Flamengom. Kao sportski direktor ovog kluba složio je ekipu s kojom je talentovani trener Filipe Luis (bivši fudbaler Čelsija i Atletiko Madrida) osvojio brazilsko prvenstvo i Kopa Libertadores, dok će se sada boriti i za titulu Interkontinentalnog kupa protiv Pari Sen Žermena.

Ipak, pitanje je koliko će Boto biti još u Flamengu jer se za njega raspituju moćni klubovi iz Evrope. Italijanski insajder Fabricio Romano objavio je da ga mnogi prate i da neće biti iznenađenje ako se opet vrati na "stari kontinent".

Several European clubs are monitoring Flamengo director José Boto situation after his top job in Brazil.



4 titles in two weeks after bringing in Saúl, Danilo, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal and more players for €48m and selling players for €80m.pic.twitter.com/YGgYyldrV7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)December 14, 2025



I na njemu je pravio dobre rezultate, istakao se u PAOK-u i Šahtjoru, dok se njegova epizoda u Osijeku pamti neslavno. Imao je stalno sukobe sa članovima uprave i navijačima, da bi na kraju bukvalno pobjegao iz Hrvatske pošto mu je neko pucao na auto na parkingu.

Srećom, Boto nije tada bio u automobilu, ali je to shvatio kao dovoljno jasno upozorenje i ubrzo je napustio klub pošto je dao otkaz. Prvo je rekao da mu "ne pada na pamet da ode iz Osijeka", ali je vrlo brzo stigla ponuda iz Flamenga i nije dvaput razmislio i već je bio u avionu za Brazil.

Filipe Luís as the coach of Flamengo:



☑️ 85 games

✅ 55 wins

21 draws

❌ 9 defeats

⚽️ 1.8 goals scored per game

0.7 goals conceded per game

Copa do Brasil 2024

Copa Libertadores 2025

Campeonato Brasileiro 2025

Supercopa do Brasil 2025

Campeonato Carioca 2025…pic.twitter.com/efScSF5DqI — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout)December 8, 2025



Između ostalog, Flamengo je ovog ljeta doveo Samuela Lina, Horhea Karaskala, Emersona Rojala, potom iskusne Žoržinja i Saula Njigesa, dok je prodao četvoricu igrača za 75 miliona evra - to su Mateus Gonsalveš, Karlos Alkaraz, Vesli i Žerson.

Uprkos svim tim odlascima Flamengo je nastavio da pruža sjajne partije jer je pogodio s trenerom Filipeom Luisom.

