12 godina od najveće blamaže Brazila: "Karioke" se od ovog debakla nikad nisu oporavile!

Na današnji dan 2014. godine Njemačka je u polufinalu Mundijala igranog u Brazilu pregazila domaćine (1:7) i nanijela im najteži ino-poraz još od 1920. godine.

Izvor: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Brazila je ove godine nastup na Mundijalu okončala već u osmini finala.

Norveška je trijumfovala nad "kariokama" rezultatom 2:0 i zakazala četvrtfinalni okršaj sa Engleskom. Brazilci su tako ostali bez prilike da se bore za trofej koji su posljednji put osvojili davne 2002. godine. Sanjali su milioni brazilskih navijača da će "boginja" u rukama njihovih ljubimaca završiti 2024. godine, kada je Mundijal održan upravo u Brazilu. Međutim, nepremostiva prepreka u polufinalu bila je selekcija Njemačke, koja je "žutima" na današnji dan prije 12 godina nanijela najteži poraz na svjetskim prvenstvima!

Osmog julskog dana 2014. godine, na stadionu u Belo Horizonteu, "panceri" su deklasirali domaćina rezultatom 7:1, postigavši čak pet golova u periodu od 11. do 29. minuta.

Goleadu je te večeri započeo Tomas Miler, a do odlaska na odmor nastavili Miroslav Klose, Toni Kros (2) i Sami Kedira. U drugom poluvremenu u strijelce su se upisali i Sami Kedira i Andre Širle, da bi u Oskar u završnici uspio samo da postigne počasni pogodak za Selesao.

Bio je to najteži poraz Brazila još od 1920. godine, kada je pretrpljen poraz u susretu sa selekcijom Urugvaja rezultatom 6:0. Da stvar bude još bolnija po Brazilce, svojim jedinim golom na meču Kloze je "skinuo" Ronalda sa prvog mjesta vječne liste strijelaca na Mundijalima.

Postigao je u 23. minutu svoj 16. pogodak na planetarnim fudbalskim smotrama, poslavši rekord legendarnog brazilskog napadača u istoriju.

Pogledajte najinteresantnije detalje sa tog meča:

Može da se kaže da se Brazil praktično nikada nije oporavio od ovog debakla jer nakon toga više nije uspijevao da dogura dalje od četvrtfinala. Četiri godine kasnije u Rusiji nepremostiva prepreka je bila Belgija, a 2022. godine u Kataru Hrvatska. Sada je, rekli smo na početku, "dželat" bila Norveška.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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