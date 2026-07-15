Sve više se priča o tome da je sin Lejtona Hjuita u vezi sa jednom od ćerki bliznakinja Rodžera Federera i da su Kruz i Mila zajedno...

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Da li imamo i novu tenisku romansu - između sina Lejtona Hjuita i ćerke Rodžera Federera? O tome se priča već neko vrijeme, a posebno poslije Vimbldona. Tamo je Kruz Hjuit u finalu juniorskog turnira izgubio dobijen meč, a dosta vremena je provodio sa Milom i Šarlin Federer.

Upravo je o tome pisao britanski "Dejli mejl" koji kaže da postoje navodi o tome da su Kruz i Mila u vezi i da su provodili dosta vremena zajedno na Vimbldonu. Kruz ima 17 godina (11. decembar 2008. godine), dok su Mila Rouz i Šarlin Riva bliznakinje rođene 23. jula 2009. godine. Dakle, on će uskoro da postane punoljetan, dok će njih dvije uskoro da proslave 17. rođendan.

Vidi opis Ćerka Rodžera Federera u vezi sa sinom njegovog protivnika? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Njihove porodice su bliske i oni se poznaju još od malih nogu. Zajedno su bili i na Austraijan openu, a britanski portal tvrdi i da je Mila bila na finalu Vimbldona koje je je Kruz igrao i izgubio od kvalifikanta Džordana Lija.

Cruz Hewitt celebrates with Roger Federer’s twin daughters after reaching Wimbledon finalpic.twitter.com/Vv9I8Esehs — Dinora♥RF (@norinchi_df)July 11, 2026

Nekada je prebacivao loptice sa Rodžerom

Cruz Hewitt hitting with Federer just 10 years ago.



We're all so old.pic.twitter.com/QRZpaLjIWs — Bastien Fachan (@BastienFachan)December 18, 2024

Od kada je Kruz počeo da se probija u svijetu tenisa, jedan snimak je postao viralan. Hjuit je tada jedva držao reket u rukama i imao je priliku da prebacuje loptice sa Federerom na jednom od turnira.

"To je bilo baš baš ludo. Bio je to samo klinac koji je maštao da igra na Vimbldonu jednog dana. Kada sve to stavim u perspektivu, igrao sam finale na Vimbldonu i mogu da budme ponosan na sebe", rekao je Kruz Hjuit.

Kakvo je rivalstvo između Rodžera i Lejtona?

Rodžer Federer i Lejton Hjuit su isto godište, rođeni su 1981. godine i bili su veliki rivali. Borili su se i za prvo mjesto na ATP listi početkom 2000. godina i vodili su velike bitke i na terenu.

Ukupno su se susreli 27 puta. Federer vodi sa 18-9. Australijanac ga je lako dobijao na početku, od 1999. do 2003. godine je vodio sa 7-2 protiv Švajcarca i od tada se sve promijenilo. U nastavku je dobio samo dva meča u finalu Halea 2010. i finalu Brizbejna 2014. godine.

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(MONDO)