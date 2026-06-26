U Americi završen najveći transfer na svijetu: Nejmar, Mbape, pa Eliot Anderson

Najveći transfer godine - Mančester siti kupio je od Notingem Foresta Eliota Andersona za više od 130 miliona evra.

Izvor: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester siti kupio je vezistu Notingem Foresta Eliota Andersona za 134,6 miliona evra. Po njega će predstavnici "građana" doći u američku bazu reprezentacije Engleske na Svjetskom prvenstvu, u Preri Vidližu u Kanzasu. Tom prilikom biće sprovedeni i ljekarski pregledi, poslije čega će fudbaler iz Vitli Beja na sjeveru Engleske postati jedan od najplaćenijih u istoriji fudbala.

Siti će oboriti klupski rekord ovim transferom, jer je dosad najskuplje platio Džeka Griliša, Aston vili u sezoni 2021/22 - 117,5 miliona. Ako su tačni nezvanični navodi da je iznos za Andersona još skuplji i da premašuje 130 miliona funti, onda je to u evrima više od 150 miliona, a to bi bio novi najskuplji transfer u Velikoj Britaniji. Trenutni rekord je Liverpulova kupovna centarfora Aleksandera Isaka od Njukasla prošlog ljeta za 145 miliona evra.

Niko u Premijer ligi kao Eliot

Eliot Anderson (23) došao je u Notingem Forest iz Njukasla 2024. godine za 41 milion evra i toliko je oduševio Siti igrom na poziciji centarlnog vezistog da će njegovom kupovinom ispisati istoriju svjetskog fudbala. Anderson je igrač sa najviše dodira sa loptom u Premijer ligi prošle sezone (3.300), ispred drugoplasiranog defanzivca Liverpula Virdžila Van Dajka (3.261).

Ako Andersonov transfer bude ozvaničen, postaće treći najskuplje plaćeni igrač u istoriji fudbala.

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Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedi