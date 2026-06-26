U Americi završen najveći transfer na svijetu: Nejmar, Mbape, pa Eliot Anderson

Najveći transfer godine - Mančester siti kupio je od Notingem Foresta Eliota Andersona za više od 130 miliona evra.
Mančester siti kupio je vezistu Notingem Foresta Eliota Andersona za 134,6 miliona evra. Po njega će predstavnici "građana" doći u američku bazu reprezentacije Engleske na Svjetskom prvenstvu, u Preri Vidližu u Kanzasu. Tom prilikom biće sprovedeni i ljekarski pregledi, poslije čega će fudbaler iz Vitli Beja na sjeveru Engleske postati jedan od najplaćenijih u istoriji fudbala.
Siti će oboriti klupski rekord ovim transferom, jer je dosad najskuplje platio Džeka Griliša, Aston vili u sezoni 2021/22 - 117,5 miliona. Ako su tačni nezvanični navodi da je iznos za Andersona još skuplji i da premašuje 130 miliona funti, onda je to u evrima više od 150 miliona, a to bi bio novi najskuplji transfer u Velikoj Britaniji. Trenutni rekord je Liverpulova kupovna centarfora Aleksandera Isaka od Njukasla prošlog ljeta za 145 miliona evra.
Niko u Premijer ligi kao Eliot
Eliot Anderson (23) došao je u Notingem Forest iz Njukasla 2024. godine za 41 milion evra i toliko je oduševio Siti igrom na poziciji centarlnog vezistog da će njegovom kupovinom ispisati istoriju svjetskog fudbala. Anderson je igrač sa najviše dodira sa loptom u Premijer ligi prošle sezone (3.300), ispred drugoplasiranog defanzivca Liverpula Virdžila Van Dajka (3.261).
Ako Andersonov transfer bude ozvaničen, postaće treći najskuplje plaćeni igrač u istoriji fudbala.
10 najvećih transfera u istorijiIzvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedi
- Nejmar iz Barselone u PSŽ za 222 miliona evra 2017. godine
- Kilijan Mbape iz Monaka u PSŽ za 180 miliona evra, takođe 2017.
- Aleksander Isak iz Njukasla u Liverpul za 144,5 miliona, 2025. godine
- Žoao Feliks iz Benfike u Atletiko Madrid, za 126 miloina evra 2019.
- Enco Fernandez iz Benfike u Čelsi za 121 milion, 2023.
- Antoan Grizman iz Atletiko Madrida u Barselonu za 120 miliona, 2019.
- Filipe Kutinjo iz Liverpula u Barselonu za 118,4 miiona, 2018.
- Džek Griliš iz Aston vile u Mančester siti za 117,7 miliona evra, 2021.
- Florijan Virc iz Bajer Leverkuzena u Liverpul za 117,5 miliona, 2025.
- Deklan Rajs iz Vest Hema u Arsenal za 116,5 miliona, 2023.