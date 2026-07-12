Mančester siti doveo jednog od najvećih talenata evropskog fudbala: "Privilegija je biti ovdje!"

Džeremi Monga novi je igrač Sitija...

Izvor: John Mallett / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Mančester siti kompletirao je danas transfer Džeremija Monge iz Lestera.

Monga, koji je u petak napunio 17 godina, potpisao je petogodišnji ugovor, a prelazi za obeštećenje od 10 miliona funti plus bonusi, saznaje Skaj sports.

"Kada sam saznao da je Mančester siti zainteresovan, odmah sam znao da je to pravi izbor za mene", rekao je Monga za klupski sajt Sitija. "Privilegija je biti ovdje i presrećan sam što sam se pridružio klubu", dodao je on.

Monga je treći najmlađi igrač koji je ikada igrao u Premijer ligi pošto je debitovao u elitnom rangu protiv Njukasla u aprilu 2025. godine sa samo 15 godina i 271 danom.

Engleski reprezentativac do 19 godina odigrao je 30 utakmica u svim takmičenjima za Lester u sezoni 2025/26. i upisao je jedan gol i dvije asistencije.