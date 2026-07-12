logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mančester siti doveo jednog od najvećih talenata evropskog fudbala: "Privilegija je biti ovdje!"

Mančester siti doveo jednog od najvećih talenata evropskog fudbala: "Privilegija je biti ovdje!"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Džeremi Monga novi je igrač Sitija...

Džeremi Monga novi je igrač Mančester sitija Izvor: John Mallett / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Mančester siti kompletirao je danas transfer Džeremija Monge iz Lestera.

Monga, koji je u petak napunio 17 godina, potpisao je petogodišnji ugovor, a prelazi za obeštećenje od 10 miliona funti plus bonusi, saznaje Skaj sports.

"Kada sam saznao da je Mančester siti zainteresovan, odmah sam znao da je to pravi izbor za mene", rekao je Monga za klupski sajt Sitija. "Privilegija je biti ovdje i presrećan sam što sam se pridružio klubu", dodao je on.

Monga je treći najmlađi igrač koji je ikada igrao u Premijer ligi pošto je debitovao u elitnom rangu protiv Njukasla u aprilu 2025. godine sa samo 15 godina i 271 danom.

Engleski reprezentativac do 19 godina odigrao je 30 utakmica u svim takmičenjima za Lester u sezoni 2025/26. i upisao je jedan gol i dvije asistencije.

Ne propustite

Tagovi

Mančester siti FK Lester transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC