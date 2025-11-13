Svjetska bronza stigla u Republiku Srpsku: Banjalučanin oduševio u Bangkoku

Član Džiju-džicu kluba Borac stigao je do medalje na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Ju jitsu club Borac Banja Luka

Ognjen Ritan, član Džiju-džicu kluba Borac iz Banjaluke, ostvario je sjajan rezultat na Svjetskom prvenstvu u Bangkoku za takmičare do 21 godine osvojivši bronzu u kategoriji do 85 kilograma.

Nastupajući u sastavu reprezentacije Republike Srpske, Ognjen je briljirao tokom čitavog takmičenja, ostvarivši pet impresivnih pobjeda i doživjevši samo jedan poraz u borbi za plasman u finale.

"Ovim rezultatom, Ognjen je potvrdio svoj kvalitet i još jednom dokazao da spada među najbolje takmičare svijeta u svojoj kategoriji. Njegov nastup u Bangkoku donio je ne samo lično priznanje, već i veliki ponos za Ju jitsu klub Borac i reprezentaciju Republike Srpske. Ova medalja je rezultat dugogodišnjeg rada, truda i posvećenosti", istaknuto je iz Džiju-džicu kluba Borac.

Izvor: Ju jitsu club Borac Banja Luka

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)