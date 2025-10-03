Evropsko srebro stiglo u Banjaluku! Milica Panić vicešampionka Starog kontinenta

Milica Panić osvojila je srebro na takmičenju u Belgiji.

Izvor: Ju Jitsu club "Borac" Banja Luka

Srebro sa Evropskog prvenstva stiglo je u Banjaluku!

Milica Panić, članica Džiju-džicu kluba Borac, stigla je do srebrne medalje na kontinentalnoj smotri za takmičare do 21 godine.

Na prvenstvu održanom u Belgiji, Milica je osvojila srebro u kategoriji takmičarki do 70 kilograma.

"Ponos našeg kluba i dokaz da se rad i trud uvijek isplate", istakli su iz banjalučkog kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)