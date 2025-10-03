Evropsko srebro stiglo u Banjaluku! Milica Panić vicešampionka Starog kontinenta

Milica Panić osvojila je srebro na takmičenju u Belgiji.
Srebro sa Evropskog prvenstva stiglo je u Banjaluku!
Milica Panić, članica Džiju-džicu kluba Borac, stigla je do srebrne medalje na kontinentalnoj smotri za takmičare do 21 godine.
Na prvenstvu održanom u Belgiji, Milica je osvojila srebro u kategoriji takmičarki do 70 kilograma.
"Ponos našeg kluba i dokaz da se rad i trud uvijek isplate", istakli su iz banjalučkog kluba.
(mondo.ba)