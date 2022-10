U BiH stigle četiri medalje sa Svjetskog prvenstva u džiju-džicuu!

Bh. takmičari, koji dolaze iz Džiju-džicu saveza Republike Srpske, do sada su osvojili četiri medalje - tri srebrne i jednu bronzanu.

Nakon Pavla Dujakovića i Luke Pejića koji su osvojili srebro i bronzu na Svjetskom prvenstvu u karate za kadete, juniore i takmičare do 21 godine, ovog ponedjeljka su u Republiku Srpsku i BiH stigla četiri nova odličja sa svjetskih prvenstava!

Članovi banjalučkog Džiju-džicu kluba "Samuraj" Isidora Dragišić i Stefan Bunić učestvuju na Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju, sa kojeg će se vratiti sa srebrnom i bronzanom medaljom.

Dragišić je u kategoriji U21 do 63 kilograma prvo izgubila od predstavnice Holandije, da bi potom savladala takmičarke iz Vijetnama Nhat Kue Hoang Ti i Kazahstana Madinu Bisembijevu, ubjedljivim ful iponom, i sasvim zasluženo se u konkurenciji šest takmičarki okitila srebrom.

Bunić (19) je uspio da se u konkurenciji 22 takmičara, u kategoriji U21 do 77 kilograma, domogne bronzanog odličja.

Dvije pobjede protiv predstavnika Francuske i Danske dovele su ga do borbe protiv predstavnika Kazahstana Šerkana Žakšilika u kojoj je poražen rezultatom 15:9, da bi na kraju, u borbi za bronzanu medalju, uspio da savlada rivala iz Austrije Aleksandera Rokasa.

Srebrnim medalja, osim takmičara iz Banjaluke, okitili su se i Lazar Matić i Davor Bujak.

Matiću je to pošlo za rukom u kategoriji U21 do 94 kilograma, u konkurenciji osam takmičara, dok je Bujaku pripalo odličje u kategoriji U21 do 85 kilograma.

Na Svjetskom prvenstvu, koje se, inače, održava u pet kategorija (U16, U18, U21, seniori i para-takmičari), u utorak će nastupiti još šest bh. takmičara.

