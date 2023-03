Banjalučanima medalje na Evropskom prvenstvu u džiju-džicu!

Dvije medalje stižu u grad na Vrbasu.

Izvor: MONDO

Banjalučani Filip Marinković i Stefan Bunić osvojili su dvije medalje na Evropskom prvenstvu u džiju-džicu koje je održano u Lilu, od 10. do 12. marta ove godine.

U Francuskoj u gradu Lilu je od 10. do 12. marta održano Evropsko prvenstvo u ju jitsu. Banjalučani Filip Marinković i Stefan Bunić u svoj grad donose dvije medalje. Filip je osvojio treće mjesto u kategoriji do 73 kg u uzrastu do 18 godina, dok je Stefan Bunić, član džiju-džicu kluba Samuraj, postao vicešampion Evrope u kategiriji do 77 kg za takmičare do 21 godine.

Filip, član džiju-džicu kluba Minotur, je u prvom kolu pobijedio Francuza, u drugom Mađara, a u polufinalu je izgubio protiv izuzetno kvalitetnog Grka. Pobjedom protiv Italijana je došao do treće stepenice na pobjedničkom postolju.

Pored njih, takmičar iz Istočnog Sarajeva Uroš Bojanić u kategoriji do 73 kilograma za učesnike uzrasta do 16 godina osvojio je zlatnu medalju.