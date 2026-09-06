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Mladost u vrhu tabele Superlige: U Lučanima pao i Radnički Niš, u sve je većem problemu

Mladost u vrhu tabele Superlige: U Lučanima pao i Radnički Niš, u sve je većem problemu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladost iz Lučana pobijedila i Radnički kod kuće (1:0) i sa tri boda se primakla timovima u vrhu tabele Superlige. Nišlije u sve većem problemu

Mladost pobijedila Radnički iz Niša Izvor: MN PRESS

Mladost iz Lučana pobijedila je i Radnički iz Niša kod kuće (1:0) i osvojila još tri važna boda kod kuće, gdje je ove sezone savladala i Partizan, uz remije protiv Čukaričkog i Novog Pazara. Tim Radovana Ćurčića trijumfovao je dovoljnim golom tinejdžera Vasila Tasovskog (19) u 12. minutu, udarcem glavom na savršen centaršut iskusnog Aleksandra Varjačića (35) sa desne strane u kazneni prostor.

Radnički nije uspio da izjednači i bio mu je otežan posao zbog isključenja ofanzivca Isaha Abasa (27) u 36. minutu, kada mu je sudija Pavle Ilić pokazao drugi žuti karton. Fudbaler iz Gane je u duelu sa Nikolom Andrićem koristio lakat, sve se odigralo pred Ilićem, koji je odmah pritrčao i poslao igrača Radničkog u svlačionicu.

Golman Nišlija Ivan Kostić nedugo poslije toga je sjajno intervenisao, "skidao" udarce domaćih u kontranapadu na oko 30 metara od svog gola i sačuvao svoju mrežu do kraja.

Problem za gostujući tim trenera Marka Neđića bio je večeras na drugoj strani terena, gdje Radnički opet nije koristio svoje velike šanse. Prvi nije bio precizan Dušan Jovanović u 53. minutu, a onda je iskusni golman Saša Stamenković (41) golman Lučana odbranio još jedan njegov udarac iz blizine, kao i pokušaj Stefana Veličkovića.



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Tagovi

Superliga Srbije FK Mladost Lučani FK Radnički Niš

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