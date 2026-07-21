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Magija Osmana Bukarija: Strašnim driblingom izvrtio rivala i namjestio gol Kostovu

Magija Osmana Bukarija: Strašnim driblingom izvrtio rivala i namjestio gol Kostovu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Željan igre Osman Bukari je za samo nekoliko minuta u igri uspio da na spektakularan način asistira za gol Crvene zvezde.

Larn Crvena zvezda asistencija Osmana Bukarija Izvor: Arena sport TV/printscreen

Nije dugo trebalo Osmanu Bukariju da ponovo pokaže kakav je majstor u dresu Crvene zvezde. On je na poluvremenu meča sa Larnom u kvalifikacijama za Ligu šampiona zamijenio Loizua, a već u 55. minutu je asistirao Vasiliju Kostovu za 2:0.

Prije toga smo videli pogodak Bruna Duartea sa penala, a sada iako je mladi Kostov upisao pogodak, najveće zasluge za pogodak idu sjajnom krilnom fudbaleru koji se vratio među crveno-bijele. Dobio je loptu Bukari na boku kada je Abu Fani ispucao daleko sa svoje polovine. Uspio je nekako da smiri loptu Bukari, a onda je majstorskim potezom izbacio Grejema. Uslijedila je asistencija za Kostova. Pogledajte kako:

Asistencija Bukarija za Kostova
Izvor: YouTube/Arena sport

Mogao je još bolji učinak da ima Bukari, da je u 65. minutu dao gol. Jednom je uspio da prođe golmana driblingom, zatim je pogodio spoljnu mrežu, da bi u narednom napadu šutirao u golmana rivala. 

Do kraja utakmice nastavila je Crvena zvezda da napada i u 67. minutu je Bruno Duarte dao gol i iz igre pa je Crvena zvezda povela sa 3:0 i tako praktično za 70 minuta riješila sve dileme oko toga ko će ići dalje u treće kolo kvalifikacija.

Ferari se vratio

Brzonogi fudbaler iz Gane došao je u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Viđeva iz Lođa. On je ranije igrao za Trenčin, Gent i Nant, a onda je od 2022. do 2024. sjajno nastupao za Zvezdu. Tada je bio Zvezdin "ferari", a onda je prodat u MLS Ostinu iz Teksasa. Sada želi da se vrati na pravi put u karijeri na mjestu gde je pružao najbolje partije.

Pogledajte

00:22
Duarte donosi vodjstvo Zvezdi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Larn FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona Osman Bukari Vasilije Kostov

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