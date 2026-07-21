Fudbaleri Crvene zvezde kreću evropsku avanturu iz Sjeverne Irske, gdje im je prvi protivnik Larn.
Fudbaleri Crvene zvezde dugo nisu bili u Sjevernoj Irskoj, ali se klub po lijepom sjeća utakmice u ovoj zemlji. Crvena zvezda je prije 35 godina, kao aktuelni šampion Evrope, odbranu titule počela protiv Portdauna (4:0, 4:0). Sada je situacija potpuno drugačija, ali se navijači Zvezde nadaju da bi pobjede ponovo mogle da budu tako ubedljive.
Novu evropsku sezonu Dejan Stanković i njegovi igrači počinju protiv šampiona Sjeverne Irske. Larn vjerovatno nije tim kojem će Zvezda u dva meča postići osam golova, kao što je to uradila kaznena ekspedicija crveno-bijelih prije tri i po decenije, ali nije ni rival kojeg se treba plašiti. Zvezda je apsolutni favorit na ovom meču.
Rezervisti!
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima veliki broj igrača na raspolaganju za nastavak meča. Tu su rezervni golmani Guteša i Radanović, zatim defanzivci Stanković, Teo Učena, Gudelj i Strika, pa vezni fudbaleri Katai i Čam Saračević, kao i ofanzivnci Balov, Bukari, Enem i Arnautović.
Sa druge strane, Larn ima samo devet fudbalera na klupi za rezerve. Pored golmana Koleta i D. Grejema tu su još Valas, Mekendri, O'Nil, Megi, O'Hara, Gibson i Simpson.
SASTAVI!
Larn: Ferguson - Kosgrouv, Bent, Ridli, Doneli - Doerti, Galager, S. Grejem - Mekenef, Lasti, Sloun
Crvena zvezda: Mateuš - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Abu Fani - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte
Ko sudi?
Glavni arbitar meča biće rumunski sudija Rareš Vidičan, a njemu će pomagati kompletna rumunska postava. Svi arbitri na terenu i u VAR sobi dolaze iz iste zemlje, sa kojom se Srbija graniči. Vidičan nema veliko iskustvo na međunarodnoj sceni jer tek nekoliko godina sudi UEFA takmičenja.
Koga je Stanković poveo?
Trener Crvene zvezde prvo je "skratio" spisak igrača na koje računa jer nekoliko prvotimaca nije licencirano za Evropu, a onda je za meč protiv tima iz Sjeverne Irske otpao vezni fudbaler Rade Krunić. Ovo je spisak igrača koje je Stanković poveo na prvi evropski meč.
Zvezda 4-0-0!
Crvena zvezda je samo četiri puta u istoriji igrala protiv klubova iz Sjeverne Irske i svaki put je upisala pobjedu. Počelo je protiv Linfilda u sezoni 1969/70, kada su upisane pobjede (8:0, 4:2), a zatim nastavljeno na početku sezone 1991/92 kada je Zvezda kao aktuelni šampion Evrope pobijedila Portdaun (4:0, 4:0). Čak 20 postignutih i samo dva primljena gola na četiri odigrana meča.
Šta čeka Zvezdu?
Crvena zvezda će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv ekipe Larn iz Sjeverne Irske, tima koji je u prvoj rundi izbacio Tre Fjori iz San Marino. Ovo ne bi trebalo da bude preteška prepreka za crveno-bijele, čiji navijači već polako razmišljaju o trećem kolu kvalifikacija. Žrijeb je odredio da Crvena zvezda u narednoj rundi, ako prođe Larn, igra protiv pobjednika dvomeča Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael).
Izraelski tim je favorit u tom dvomeču, a treba istaći da oni svoje evropske mečeve neće igrati na svom stadionu. Zapravo, za domaći teren prijavili su stadion u mađarskom Sombathelju, što je samo 600 kilometara daleko od Beograda. Crvena zvezda će biti nosilac i na žrijebu za četvrto kolo kvalifikacija, ako stigne do te runde.
Dobro veče!
Fudbaleri Crvene zvezde evropsku avanturu za ovu godinu počinju u Sjevernoj Irskoj. Prvi protivnik je tamošnji šampion Larn, protiv kojeg će predstavnik Srbije igrati u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč počinje u 21.00, a tekstualni prenos pratimo uz MONDO.