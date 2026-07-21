Fudbaleri Crvene zvezde kreću evropsku avanturu iz Sjeverne Irske, gdje im je prvi protivnik Larn.

Fudbaleri Crvene zvezde dugo nisu bili u Sjevernoj Irskoj, ali se klub po lijepom sjeća utakmice u ovoj zemlji. Crvena zvezda je prije 35 godina, kao aktuelni šampion Evrope, odbranu titule počela protiv Portdauna (4:0, 4:0). Sada je situacija potpuno drugačija, ali se navijači Zvezde nadaju da bi pobjede ponovo mogle da budu tako ubedljive.

Novu evropsku sezonu Dejan Stanković i njegovi igrači počinju protiv šampiona Sjeverne Irske. Larn vjerovatno nije tim kojem će Zvezda u dva meča postići osam golova, kao što je to uradila kaznena ekspedicija crveno-bijelih prije tri i po decenije, ali nije ni rival kojeg se treba plašiti. Zvezda je apsolutni favorit na ovom meču.