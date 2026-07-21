VAR gura Crvenu zvezdu ka Islandu: Drama u duelu potencijalnih rivala crveno-bijelih u Ligi šampiona

Vikingur je na kraju uspio da pobijedi 2:1 na svom terenu i bliži je mečevima sa Crvenom zvezdom od Hapoela Ber Ševe.

Izvor: Dennis Jacobsen / Gonzales Photo / Profimedia

Dok je Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Larn iz Sjeverne Irske i praktično riješila pitanje ko ide dalje na Islandu još ništa nije rešeno. Vikingur je na kraju savladao Hapoel Ber Ševu 2:1 (0:0), ali će Crvena zvezda čekati revanš u Mađarskoj da sazna sa kim će igrati.

Hansen je na ovom meču pogodio za 1:0 za Vikingur u 48. mnutu, a onda je nekadašnji vezista Crvene zvezde Kings Kangva pogodio poslije asistencije nekadašnjeg igrača Partizana i Radnika iz Surdulice Igora Zlatanovića za 1:1 u 51. minutu. Poveo je izraelski tim na kratko u 77. minutu, ali je taj gol poništen poslije gledanja snimka, a onda je Hansen u 86. minutu pogodio za 2:1.

Crvena zvezda je gledala i ka Gruziji gdjee će poraženi iz dvomeča Iberije i Slovana igrati sa poraženim iz duela Zvezde i Larna u Ligi Evrope. Iako je sada jasno da crveno-bijele to ne treba previše da zanima i tu je sve riješeno. Slovan je u gostima pobijedio sa 2:0 (2:0) golovima Šporara i Jirajanga u prvom poluvremenu.

Šta se desilo na ostalim mečevima

Dinamo iz Zagreba je odigrao neriješeno 1:1 (1:0) u gostima protiv Tuna iz Švajcarske i tek je gol Zajca u 86. minutu donio "modrima" remi. Vidjeli smo kako je Veljko Simić donio pobjedu Sabahu protiv KuPS-a, a Šturm je u Gracu pregazio Harts 4:0.

Ararat je u Jermeniji savladao Šamrok iz Irske 2:0, dok je Mjalbi iz Švedske riješio sve protiv Linkolna sa Gibraltara (3:0). Riješeno je sve i u Danskoj gdje je Orhus dobio crveni karton i na kraju izgubio sa 4:1 na svom terenu od Leha iz Poznanja. Na Farskim ostrvima KI Klaksvik je odigrao bez golova sa Žalgirisom.

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