The Prodigy u Sarajevu: Sve spremno za spektakl, objavljen kompletan program

Odbrojavanje do koncerta grupe The Prodigy u Sarajevu ušlo je u završnicu, a pripreme na stadionu Grbavica su u punom jeku.

Izvor: Promo

Na stadion su stigli produkcijski timovi, konstrukcija bine, rasvjeta i zvučni sistemi, dok se intenzivno radi na postavljanju kompletne opreme za koncert koji je zakazan za 13. avgust. Organizatori najavljuju višesatni program i veliki broj posjetilaca iz Sarajeva, ali i drugih gradova u regionu i Evrope.

Poznat je i kompletan program koncerta, koji će trajati oko šest sati.

Veče će otvoriti beogradski bend KOIKOI, nakon kojeg nastupa sarajevska grupa Helem Nejse. Uoči glavnog nastupa publiku očekuje i poseban techno set sastava After Affair.

The Prodigy prvi put u Sarajevu

Britanska grupa The Prodigy, predvođena Liamom Hauletom i Maksimom, u Sarajevo donosi kombinaciju breakbeata, elektronike, punka, industriala i hip-hopa po kojoj je prepoznatljiva decenijama.

Bend će na Grbavici nastupiti prvi put, a organizatori koncert opisuju kao jedan od značajnijih muzičkih događaja u Sarajevu.

Prema najavama organizatora, posebna pažnja tokom priprema posvećena je produkciji, zvuku i sigurnosti publike.

Koncert će biti održan 13. avgusta na stadionu Grbavica u Sarajevu.