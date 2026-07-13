Zlatan "zapalio" mreže: Jedna rečenica o Halandovoj kosi postala hit

Legendarni Zlatan Ibrahimović objavio je fotografiju sa Erlingom Halandom koja je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama

Izvor: AP Photo/Frank Franklin II, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Norvežanin Erling Haland imidžom privlači pažnju. Zbog stila igre, a posebno zbog kose koja je njegov zaštitni znak, vrlo često ga upoređuju sa Zlatanom Ibrahimovićem. A kada legenda poput Šveđanina pristane na takvo poređenje, jasno je da je riječ o velikoj zvezdi. Zbog toga je zajednička fotografija ove dvojice fudbalera uzburkala društvene mreže.

Duga plava kosa, stalno vezana u rep i brojni video-zapisi sa mečeva u kojima mu rivali remete frizuru brzo su postali hit Svjetskog prvenstva. Vrlo sličan tretman imao je i Zlatan Ibrahimović, koji je kroz veći deo karijere imao vezanu kosu, nešto slično stajlingu Norvežanina. S obzirom na to da su retki fudbaleri koji imaju ovakav zaštitni znak, Haland i Ibrahimović su odlučilida zajedno stanu pred kamere i pokažu zbog čega su "drugačiji".

Haland je dobio i savjet od legendarnog Zlatana. Šveđanin je bio nedvosmislen i rekao Norvežaninu da se ne šiša, što je as Mančester sitija lako prihvatio. Dvojica fudbalera potom su se sastala, nakon što je Norveška završila takmičenje na Mundijalu, a Ibrahimović je vrlo kratko dočarao susret i fotografiju koja je osvanula na društvenim mrežama.

"Snaga je u kosi", napisao je Zlatan Ibrahimović u opisu fotografije koja broji već miliona "lajkova" i skoro 8.000 komentara.

I imao je pravo Ibrahimović. Haland je blistao na Mundijalu, a učešće je završio sa sedam postignutih golova. Bio je lider Norveške koju je doveo do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, gdje je ovaj tim poražen od Engleske.

Kako je Zlatan Ibrahimović posavjetovao Erlinga Holanda?

Haland je nedavno otkrio savjet koji je dobio od legendarnog Šveđanina. "Zlatan mi je rekao - nikada nemoj da šišaš kosu, jer je snaga u kosi", otkrio je Norvežanin.

Nije tajna da dvojica fudbalera imaju dobar odnos, pošto je Zlatan nedavno otkrio i da mu je Norvežanin obećao dres poslije utakmice protiv Engleske. Susret u četvrtfinalu Mundijala završen je rezultatom 2:1, dok glavni akter ove priče nije uspio da zatrese mrežu rivala i eventualno obezbijedi senzaciju na Svjetskom prvenstvu.