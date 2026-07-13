Šta je ovo Erling Haland donio iz Amerike? Izneo iz aviona prepariranu životinju, svi ostali u šoku

Erling Haland dosad je pažnju provlačio sjajnim potezima na terenu, a sad to radi i van njega. Poslije ispadanja sa Mundijala na aerodromu se pojavio sa prepariranim rakunom

Izvor: (Jan Langhaug/NTB Scanpix via AP)

Iako se Erling Haland (25) nije vratio iz Sjedinjenih Američkih Država sa titulom najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva, norveški napadač kući ipak nije otišao praznih ruku. Izlazak iz aviona bio je spektakularan, jer je u rukama nosio prepariranog rakuna, pa objektivi fotoapara prosto nisu mogli da odole prizoru.

Nakon poraza Norveške od Engleske rezultatom 2:1 u četvrtfinalu Mundijala, Haland je stigao u Oslo sa brojnim uspomenama iz Amerike. Fudbaler koji je tokom turnira privukao ogromnu pažnju navijača širom svijeta, kako golovima tako i humorom i objavama na društvenim mrežama, posebno frizorum i stajlingom, iznenadio je javnost stvarima koje je ponio sa sobom.

Među njegovim prtljagom našla se luksuzna torba modne kuće Dolče i Gabana, ali i neobičan suvenir - preparirani rakun koji u šapi drži flašu viskija.

Pogledajte kako je izgledao izlazak Halanda iz aviona:

Haland je poznat kao veliki ljubitelj skupocenih modnih dodataka, a njegova kolekcija torbi uključuje modele najpoznatijih svetskih brendova poput Birkina, Šanela i Luja Vitona. Ipak, za povratak iz Amerike izabrao je torbu Sicilija italijanskog brenda Dolče i Gabana, koja je samo nekoliko sedmica ranije predstavljena na modnoj reviji u Milanu.

Ipak, luksuzna torba nije bila ono što je najviše privuklo pažnju. Glavna zvijezda njegovog prtljaga bio je takozvani "Viski rakun". Preparirana životinja vrijedna oko 750 dolara, napravljena tako da izgleda kao da pije iz flaše viskija. Holand je ovaj neobični predmet kupio tokom posjete prodavnici Vajld Bil Vestern u Dalasu, gdje je pored rakuna pazario i kaubojski šešir, čizme, kao i majicu sa porukom: "Možete da poljubite moj Dalas".

Iako Norveška nije uspjela da stigne do samog kraja Svjetskog prvenstva, Haland je definitivno pronašao način da svoje putovanje kroz Ameriku učini nezaboravnim.