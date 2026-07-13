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Šta se dešava sa Belingemom? Argentinci objavili informaciju koja brine Engleze

Šta se dešava sa Belingemom? Argentinci objavili informaciju koja brine Engleze

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Pred meč Argentine i Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva u medijima se provlači teorija o povredi Džuda Belingema

Argentinci objavili d aje Belingem povrijeđen Izvor: Marta Lavandier/AP

Englesku u polufinalu Svjetskog prvenstva očekuje meč protiv Argentine, ali je pažnju tamošnjih medija privukla situacija oko najveće zvijezde reprezentacije Džuda Belingema. Argentinski mediji prenijeli su informacije da bi fudbaler Real Madrida mogao da ima problema sa lijevim ramenom, zbog čega su se pojavile određene nedoumice pred duel dva velika rivala.

Sumnje su se pojavile nakon snimka iz miks-zone poslije četvrtfinalnog trijumfa Engleske nad Norveškom. Na njemu se vidi Belingem koji pridržava lijevo rame i ostavlja utisak da osjeća određenu nelagodnost.

Za vezistu to nije prvi problem sa istim dijelom tijela. Belingem je u martu prošle godine na utakmici Real Madrida protiv Raja Valjekana doživio iščašenje lijevog ramena, a zbog kasnijih komplikacija morao je da se podvrgne operaciji. Tragovi intervencije i dalje su vidljivi, dok se povremeni bolovi mogu javiti tokom velikih fizičkih napora.

Ipak, uprkos problemu koji ga je pratio, Belingem je jedan od najboljih igrača Engleske na turniru. Na šest utakmica postigao je šest golova i trenutno dijeli status najboljeg strijelca ekipe sa Harijem Kejnom, dok je u četvrtfinalu protiv Norveške bio ključni čovjek sa dva postignuta pogotka.

Zasad nije poznato da li se radi o ozbiljnijoj povredi ili samo o pokušaju argentinskih medija da dodatno podignu tenziju pred veliki polufinalni okršaj. Odgovor će biti poznat kad Belingem izađe na teren protiv Argentine.

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Tagovi

Džud Belingem fudbal Mundijal 2026

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