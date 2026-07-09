logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogati klub zbog Bosanca ruši sve: Mijenjaju pravilo na kome je stvoreni samo da ga dovedu

Bogati klub zbog Bosanca ruši sve: Mijenjaju pravilo na kome je stvoreni samo da ga dovedu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković je postao želja Salcburga, a činjenica da ima 32 godine natjerala je ovaj klub da promijeni politiku poslovanja

Haris Tabaković Izvor: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković karijeru će nastaviti u Austriji, gdje će ponovo zaigrati u Bundesligi. Iskusni napadač postigao je dogovor sa Red Bul Salcburgom, koji u njemu vidi rješenje za probleme u efikasnosti. Ono što je zanimljivo, Tabaković ima 32 godine, i bio je dio tima BiH na Mundijalu

Austrijski klub će za njegov dolazak izdvojiti značajnu sumu novca. Prema navodima njemačkih medija, Salcburg će Hofenhajmu platiti oko pet miliona evra na ime obeštećenja, dok bi Tabaković za dvogodišnji ugovor trebalo da dobije iznos nešto manji od te sume.

Dolazak 32-godišnjeg fudbalera predstavlja svojevrsno odstupanje od dosadašnje politike ovog tima. Klub je godinama bio poznat po tome da dovodi mlađe igrače sa potencijalom za razvoj i kasniju prodaju uz zaradu, a ta filozofija je uspostavljena još prije 14 godina dolaskom sportskog direktora Ralfa Rangnika.

Ipak, u Salcburgu su procijenili da je situacija ovog puta drugačija. Novi sportski direktor Markus Man odlučio je da napravi izuzetak, jer je ekipi bio potreban iskusan napadač koji može odmah da doprinese rezultatima. Austrijski mediji navode da je Tabaković najstarije pojačanje kluba u posljednjih nekoliko godina.

Bosanskohercegovački napadač iza sebe ima dobru sezonu, tokom koje je za Borusiju Menhengladbah postigao ukupno 15 pogodaka. Ipak, završnicu takmičenja propustio je u punoj mjeri zbog povrede skočnog zgloba, zbog koje je na Svjetskom prvenstvu dobio priliku da odigra svega 15 minuta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Haris Tabaković Salcburg Hofenhajm

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC