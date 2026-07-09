Bogati klub zbog Bosanca ruši sve: Mijenjaju pravilo na kome je stvoreni samo da ga dovedu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković je postao želja Salcburga, a činjenica da ima 32 godine natjerala je ovaj klub da promijeni politiku poslovanja

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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković karijeru će nastaviti u Austriji, gdje će ponovo zaigrati u Bundesligi. Iskusni napadač postigao je dogovor sa Red Bul Salcburgom, koji u njemu vidi rješenje za probleme u efikasnosti. Ono što je zanimljivo, Tabaković ima 32 godine, i bio je dio tima BiH na Mundijalu.

Austrijski klub će za njegov dolazak izdvojiti značajnu sumu novca. Prema navodima njemačkih medija, Salcburg će Hofenhajmu platiti oko pet miliona evra na ime obeštećenja, dok bi Tabaković za dvogodišnji ugovor trebalo da dobije iznos nešto manji od te sume.

Dolazak 32-godišnjeg fudbalera predstavlja svojevrsno odstupanje od dosadašnje politike ovog tima. Klub je godinama bio poznat po tome da dovodi mlađe igrače sa potencijalom za razvoj i kasniju prodaju uz zaradu, a ta filozofija je uspostavljena još prije 14 godina dolaskom sportskog direktora Ralfa Rangnika.

Ipak, u Salcburgu su procijenili da je situacija ovog puta drugačija. Novi sportski direktor Markus Man odlučio je da napravi izuzetak, jer je ekipi bio potreban iskusan napadač koji može odmah da doprinese rezultatima. Austrijski mediji navode da je Tabaković najstarije pojačanje kluba u posljednjih nekoliko godina.

Bosanskohercegovački napadač iza sebe ima dobru sezonu, tokom koje je za Borusiju Menhengladbah postigao ukupno 15 pogodaka. Ipak, završnicu takmičenja propustio je u punoj mjeri zbog povrede skočnog zgloba, zbog koje je na Svjetskom prvenstvu dobio priliku da odigra svega 15 minuta.