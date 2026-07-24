Talentovani srpski napadač Marko Milovanović nastavlja karijeru u Portsmutu. Almerija će od transfera zaraditi 6 miliona evra.
Talentovani srpski napadač Marko Milovanović karijeru nastavlja u Portsmutu, klubu koji se takmiči u Čempionšipu. "Marezi", kako je nadimak srpskog fudbalera, ostavio je jako dobar utisak prethodne sezone u Almeriji, tako da nije dugo bilo potrebno prije nego što su interesenti pokucali na vrata.
Prema informacijama iz Engleske, Almerija će od transfera Milovanovića zaraditi 6 miliona evra. Preciznije, 4 miliona evra su fiksno, ostatak kroz bonuse, dok je tu i 15 odsto od naredne prodaje.
Ko je Marko Milovanović?
Sjećate li se Marka Milovanovića Marezija? Ide u Englesku, za 6 miliona evra
"Marezi" je srpski napadač iz Smedereva koji je još prije nekoliko godina privukao pažnju na sebe igrama u Partizanu. Radi se o klasičnom "sidrašu" visokom skoro dva metra koji je iz Partizana otišao 2022. godine kao tinejdžer, kada je Almerija ponudila 3,5 miliona evra za njega. Tražio je svoju priliku u Andaluziji, a bio je i na pozajmici u Portugalu u Alverki koja ga je "lansirala". Prošle sezone je postigao deset golova za ovaj klub u Portugalu.
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