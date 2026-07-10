Čelik "slaže kockice" za Premijer ligu: Potpisao bivši lijevi bek Sarajeva i Slobode

Nemanja Tomašević novi je igrač Zeničana.

Izvor: NK Čelik

Zenički Čelik sprema se za povratnički nastup u Premijer ligi BiH, a s tim u vezi predstavljeno je novo igračko pojačanje za takmičenje u bh. eliti. Još ranije su stigli Albin Omić, Andres Mohedano, Sami Faraž, Aldin Hrvanović i Halid Šabanović, a sada je dres crveno-crnih obukao i Nemanja Tomašević.

Lijevi bek rođen 1999. godine u Istočnom Sarajevu prve fudbalske korake napravio je u Famosu iz Vojkovića. Tokom omladinske karijere nastupao je i Crvenu zvezdu i Rad, nakon čega se našao u Austriji, gdje je nosio dres druge ekipe Rapida iz Beča.

Po povratku na prostore bivše Jugoslavije nastupao je za Rudar Velenje, Smederevo 1924, tuzlansku Slobodu, TSC, Tuzla siti, Sarajevo, Radnik iz Surdulice i Slogu Meridian. Proteklu sezonu proveo je u iranskom klubu Gol Gohar Sirdžan, gdje je bio standardan prvotimac, ali je zbog ratnih dešavanja odlučio da se vrati u BiH.

U dresovima Slobode, Tuzla sitija, Sarajeva i Sloge Meridian uknjižio je 77 nastupa u bh. prvenstvu.

"Izuzetno sam srećan što sam postao dio velikog kluba kao što je Čelik. Biće mi čast da nosim crno-crveni dres i predstavljam klub bogate tradicije. Posebno se radujem igranju pred navijačima Čelika, o kojima sam tokom karijere čuo samo riječi hvale. Imao sam priliku da igram na Bilinom polju kao protivnički igrač i iz prve ruke osjetim atmosferu koju stvaraju, a sada jedva čekam da njihovu podršku doživim kao igrač Čelika. Svjestan sam izazova koji nas očekuju u povratničkoj sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon šest godina i daću svoj maksimum kako bih svojim igrama pomogao ekipi da ostvari što bolje rezultate. Vjerujem da nas uz zajedništvo, rad i podršku naših navijača očekuje uspješna sezona. Vidimo se uskoro na Bilinom polju", istakao je Tomašević, koji je sa klubom dogovorio jednogodišnju saradnju.

Čelik će u prvom kolu biti gost Zrinjskog, dok će prvi meč na domaćem terenu igrati protiv Širokog Brijega.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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