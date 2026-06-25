Čelik počeo pripreme za Premijer ligu BiH: Stigla još dvojica igrača sa iskustvom iz bh. elite

Sami Faraž (24) i Halid Šabanović (26) novi su članovi povratnika u premijerligaško društvo.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

Na stadionu "Bilino polje" danas je održana prozivka fudbalera Čelika, povratnika u premijerligaško društvo, čime su zvanično počele pripreme Zeničana.

Na prvom okupljanju trener Bojan Regoje imao je još dvojicu novajlija. U pitanju su krilni napadač Sami Faraž (24), dosadašnji fudbaler bijeljinskog Radnika, te Halid Šabanović, 26-godišnji defanzivac, koji je do sada nastupao za Vukovar 1991, a ranije je nosio dres Sarajeva, Mladosti iz Doboj-Kaknja i omladinskih selekcija sarajevskog Olimpika.

Takođe, na prozivci je bio i Andres Mohedano, španski internacionalac koji je došao iz Rudar Prijedora, koji je predstavljen ranije.

Na spisku su: Adi Durmo, Arman Šutković (golmani), Eldar Sivac, Halid Šabanović, Kenan Horić, Albin Omić, Amer Hodžić, Amer Mašetić, Eman Babić, Marin Popović, Nedim Smajlović, Harun Vardo, Džozef Amoa, Bruno Jenjić, Andres Mohedano, Dževad Sijamija, Anes Mašić, Vedad Spahić i Sami Faraž.

Iz juniorskog sastava prvom timu priključeni su Imad Piljug, Kerim Beganović i Amir Krehmić. Članovi Čelika više nisu Emrah Palackić, Denin Jamaković, Amar Jusić i Kenan Delić.

Kako je objavljeno iz zeničkog kluba, "crno-crveni" će prvi dio priprema odraditi u Zenici, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice, a za sada je potvrđen susret protiv NK Zvijezda Gradačac, koji je na rasporedu 10. jula.

Osam dana kasnije ekipa putuje na Kupres, gdje će obaviti centralni dio priprema i odigrati još dvije prijateljske utakmice. Po povratku u Zenicu planirana je generalna proba na stadionu "Bilino polje" uoči početka nove sezone.