Rumuni "ukrali" pojačanje Borcu: Igor Savić iz Zrinjskog u Kluž

Igor Savić karijeru nastavlja u Rumuniji.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Iako je važio kao potencijalno pojačanje Borca, Igor Savić će karijeru nastaviti u inostranstvu.

Dosadašnji vezni igrač Zrinjskog, u čijem dresu je odigrao 142 meča, odlučio je da obuče dres ČFR Kluža, stigavši iz Mostara kao slobodan igrač.

Savić (2000.) je nastupao za kadetski i juniorski tim Zrinjskog, a na tlu BiH još je branio boje GOŠK-a iz Gabele. Internacionalno iskustvo sticao je u Rusiji (Torpedo Moskva) i Belgiji (Culte Varegem).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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