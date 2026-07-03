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Rumuni "ukrali" pojačanje Borcu: Igor Savić iz Zrinjskog u Kluž

Rumuni "ukrali" pojačanje Borcu: Igor Savić iz Zrinjskog u Kluž

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Igor Savić karijeru nastavlja u Rumuniji.

Igor Savić umjesto u Borac otišao u Kluž Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Iako je važio kao potencijalno pojačanje Borca, Igor Savić će karijeru nastaviti u inostranstvu.

Dosadašnji vezni igrač Zrinjskog, u čijem dresu je odigrao 142 meča, odlučio je da obuče dres ČFR Kluža, stigavši iz Mostara kao slobodan igrač.

Savić (2000.) je nastupao za kadetski i juniorski tim Zrinjskog, a na tlu BiH još je branio boje GOŠK-a iz Gabele. Internacionalno iskustvo sticao je u Rusiji (Torpedo Moskva) i Belgiji (Culte Varegem).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Igor Savić fudbal Kluž transferi

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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