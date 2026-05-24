Preminuo Željko Stanić, bivši najbolji strijelac Prve lige RS

Stanić je preminuo u 53. godini.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Na Sokocu je u subotu, u 53. godini, od posljedica srčanog udara preminuo Željko Stanić, dugogodišnji fudbaler i trener Glasinca i član uprave ŽFK Sokolac, član prve šampionske generacije banjalučkog Borca iz sezone 2000/01, te nekadašnji reprezentativac Republike Srpske.

Rođen je 16. februara 1974. godine u Sokocu. Bio je član zlatne generacije Glasinca koja je izborila plasman u Premijer ligu BiH. Više puta bio je najbolji strijelac Prve lige Republike Srpske, a sa Aleksom Marićem je činio ubojiti golgeterski tandem Glasinca. I u Banjaluci je ostavio sjajan utisak i dao veliki doprinos šampionskom hodu Borca 2001. godine. Nakon Banjalučana, sa dosta uspjeha je igrao i za brčansko Jedinstvo, prenosi Fudbalski savez RS.

Sahrana Željka Stanića obavljena je danas 14 časova na porodičnom groblju u Margetićima.

(mondo.ba/Fudbalski savez RS)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!