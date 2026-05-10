logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da napravite malu fontanu za dvorište ili terasu: Jeftin "uradi sam" projekat koji će vas oduševiti

Kako da napravite malu fontanu za dvorište ili terasu: Jeftin "uradi sam" projekat koji će vas oduševiti

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Napravite fontanu i, za malo novca, uljepšajte dvorište ili terasu.

Kako da napravite malu fontanu za dvorište ili terasu Izvor: Shutterstock
  • DIY solarna fontana u saksiji je brzo, jeftino i efektno rješenje koje unosi zvuk vode i živost prirode u vaš prostor.
  • Uz malo truda, dobićete ukras koji spaja tehnologiju i botaniku, a ljeto će postati mirnije i lepše.

Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocjen resurs pticama i insektima.

Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele – uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.

Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvjetnicama. Rezultat je botanički spektakl: voda koja lagano izvire, cvijeće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.

U galeriji pogledajte ideje za uređenje dvorišta.

Najljepše je što možete iskoristiti ono što već imate – staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.

fontana
Izvor: Shutterstock

Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji

Za početak pripremite:

  • Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)
  • Duboku posudu
  • Solarnu pumpu koja pluta na površini
  • Biljke po izboru – do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte

Postupak

  • Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.
  • Dodajte zemlju – gornje dvije trećine ispunite kvalitetnim supstratom.
  • Posadite biljke – birajte cvjetnice koje daju boju i miris.
  • Postavite činiju s vodom – neka bude stabilna i dovoljno duboka.
  • Ubacite solarnu pumpu – čim sunce zasija, voda će početi da izvire.

Gdje da postavite fontanu

Najbolje mjesto je terasa, dvorište ili kutak bašte gdje provodite vrijeme. Fontana će privući ptice i insekte, pa je idealno da je smjestite uz žbunje ili cveće. Ako imate decu ili kućne ljubimce, birajte stabilno mjesto gdje se posuda ne može lako oboriti.

saksije i fontana
Izvor: Shutterstock

U galeriji pogledajte ideje za fontanu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dvorište fontana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA