Kako da napravite malu fontanu za dvorište ili terasu: Jeftin "uradi sam" projekat koji će vas oduševiti

Napravite fontanu i, za malo novca, uljepšajte dvorište ili terasu.

DIY solarna fontana u saksiji je brzo, jeftino i efektno rješenje koje unosi zvuk vode i živost prirode u vaš prostor.

je brzo, jeftino i efektno rješenje koje unosi zvuk vode i živost prirode u vaš prostor. Uz malo truda, dobićete ukras koji spaja tehnologiju i botaniku, a ljeto će postati mirnije i lepše.

Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocjen resurs pticama i insektima.

Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele – uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.

Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvjetnicama. Rezultat je botanički spektakl: voda koja lagano izvire, cvijeće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.

Najljepše je što možete iskoristiti ono što već imate – staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.

Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji

Za početak pripremite:

Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)

Duboku posudu

Solarnu pumpu koja pluta na površini

Biljke po izboru – do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte

Postupak

Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.

Dodajte zemlju – gornje dvije trećine ispunite kvalitetnim supstratom.

Posadite biljke – birajte cvjetnice koje daju boju i miris.

Postavite činiju s vodom – neka bude stabilna i dovoljno duboka.

Ubacite solarnu pumpu – čim sunce zasija, voda će početi da izvire.

Gdje da postavite fontanu

Najbolje mjesto je terasa, dvorište ili kutak bašte gdje provodite vrijeme. Fontana će privući ptice i insekte, pa je idealno da je smjestite uz žbunje ili cveće. Ako imate decu ili kućne ljubimce, birajte stabilno mjesto gdje se posuda ne može lako oboriti.

