Napravite fontanu i, za malo novca, uljepšajte dvorište ili terasu.
- DIY solarna fontana u saksiji je brzo, jeftino i efektno rješenje koje unosi zvuk vode i živost prirode u vaš prostor.
- Uz malo truda, dobićete ukras koji spaja tehnologiju i botaniku, a ljeto će postati mirnije i lepše.
Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocjen resurs pticama i insektima.
Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele – uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.
Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvjetnicama. Rezultat je botanički spektakl: voda koja lagano izvire, cvijeće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.
Kako da napravite malu fontanu za dvorište ili terasu: Jeftin "uradi sam" projekat koji će vas oduševiti
Najljepše je što možete iskoristiti ono što već imate – staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.
Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji
Za početak pripremite:
- Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)
- Duboku posudu
- Solarnu pumpu koja pluta na površini
- Biljke po izboru – do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte
Postupak
- Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.
- Dodajte zemlju – gornje dvije trećine ispunite kvalitetnim supstratom.
- Posadite biljke – birajte cvjetnice koje daju boju i miris.
- Postavite činiju s vodom – neka bude stabilna i dovoljno duboka.
- Ubacite solarnu pumpu – čim sunce zasija, voda će početi da izvire.
Gdje da postavite fontanu
Najbolje mjesto je terasa, dvorište ili kutak bašte gdje provodite vrijeme. Fontana će privući ptice i insekte, pa je idealno da je smjestite uz žbunje ili cveće. Ako imate decu ili kućne ljubimce, birajte stabilno mjesto gdje se posuda ne može lako oboriti.
