Dvorište sa dušom: Zaboravite proste garniture za sjedenje, evo šta je u modi

Uredite dvorište kao dnevnu sobu na otvorenom! Ovo su trendovi koji donose toplinu, slojevitost i stil.

Izvor: Shutterstock

Ako je nekada pred kućom u dvorištu bilo dovoljno postaviti sto i nekoliko stolica, novi trendovi nalažu više od praktičnog kutka za sjedenje.

U modernom pristupu, dvorište postaje produžetak doma, mesto koje ima svoju posebnu atmosferu. Umjesto neutralnih setova i uniformnih garnitura za sjedenje, sada se traži razigranost, slojevitost i osjećaj da je prostor osmišljen jednako kao i unutrašnje sobe.

Najnovija moda je postavljanje klupe za sjedenje uz samu kuću ili neki drugi zid u dvorištu. Jastuci i šarene presvlake donose osjećaj topline i stvaraju atmosferu kao u malom bistrou. Ovakvo rješenje štedi prostor, ali i daje dvorištu osjećaj trajnosti i namjere. Kada se kombinuje sa raznolikim stolovima i stolicama, klupe za sjedenje postaju središte okupljanja – mjesto gdje se jede, razgovara i uživa. Dobija se, praktično, posebna dnevna soba pod otvorenim nebom.

Izvor: Shutterstock

Pletena trska i ratan vraćaju se u velikom stilu, ali ne kao uniformni setovi, već kao komadi koji djeluju skupljeni tokom vremena. Zaobljene forme, bogate teksture i tople boje poput maslinaste, terakote ili tamne braon stvaraju atmosferu mediteranskog dvorišta ili romantične vinogradarske terase. Njameštaj od trske u kombinaciji sa tekstilom i keramikom daje slojevitost i osjećaj tradicije, dok istovremeno izgleda savremeno.

Izvor: Shutterstock

Neutralni tonovi ustupaju mjesto sunčanim nijansama, prugama i razigranim kombinacijama. Jastuci u jarkim bojama, keramički elementi sa dekorativnim motivima ili tepisi od jute unose vedrinu i razbijaju monotoniju. Sve to daje prostoru karakter i osjećaj da je dvorište produžetak doma, a ne samo funkcionalna površina. Pogledajte još ideja u galeriji slika.