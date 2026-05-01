Hapšenje u Zvorniku: Pronađeno više od kilogram kokaina i oružje (FOTO)

Hapšenje u Zvorniku: Pronađeno više od kilogram kokaina i oružje (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Na području Zvornika uhapšeno je lice iz ovog grada čiji su inicijali Z.M. kod koga je u automobilu pronađeno kilogram kokaina.

U Zvorniku pronađen kokain i oružje Izvor: PU Zvornik

Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da je policija, prema prethodno prikupljenim operativnim saznanjima, juče zaustavila i kontrolisala automobil "mercedes", kojim je upravljalo navedeno lice, te je pretresom vozila pronašla 1.054 grama kokaina.Pretresom kuće i pomoćnih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađen je automatski pištolj, 45 komada municije kalibra devet milimetara, pištolj, dva prigušivača i dvije cijevi za pištolj, 50 komada municije kalibra 7,65 milimetara, digitalnu vagu, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Pretres je izvršen na osnovu naredbe Osnovnog suda Zvornik, uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Hapšenje navedenog lica, osumnjičenog za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, izvršeno je u okviru operativne akcije kodnog naziva "Hamer".

Dalje radnje na dokumentovanju navedenog krivičnog djela preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

