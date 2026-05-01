Danas sunčano i malo toplije, na granicama gužve zbog prvomajskih praznika

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme, ali uz sjeverni vjetar.

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Uveče se očekuje prolazno naoblačenje na istoku, dok će u ostalim krajevima biti vedro i hladno, na jugu vjetrovito uz jake udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana pojačan sjeveroistočni, na jugu jaka do olujna bura.

Na području Republike Srpske danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.

Dozvoljen je samo prevoz protivgradnih raketa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće zabranjen i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja, uz povoljne uslove za vožnju, a najveće gužve su prema jugu i u blizini gradskih sredina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vozačima se preporučuje da pravovremeno planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na internet stranici Saveza.

Slabije magle mjestimično ima u kotlinama i duž riječnih tokova, a u višim predjelima ponegdje i mraza.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustava saobraćaja je i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog redovnog servisiranja tunela zatvorena dionica auto-puta smjer Nemila-Golubinja. Saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.