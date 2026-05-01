Izbodeni učenici u srednjoj školi: Haos u Americi, svi hitno preveženi u bolnicu (Video)

Povrijeđeno šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington.

Povrijeđeno je šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington u četvrtak 30. aprila, piše "NBC News". Nekoliko osoba od svih povrijeđenih je izbodeno nožem.



Svi povrijeđeni su prevezeni u bolnicu. Saopšteno je u četvrtak uveče da su svi u stabilnom stanju, dok su prije toga četiri osobe bile u kritičnom stanju.

Policija Takome je potvrdila da je nekoliko povrijeđenih osoba izbodeno nožem.Policajka Šelbi Bojd, portparolka policije u Takomi, izjavila je da su osobe povrijeđene tokom sukoba u srednjoj školi "Fos".

Od šest povrijeđenih, petoro su učenici srednje škole u kojoj se incident i dogodio. Osumnjičeni je takođe učenik škole, a motiv sukoba zasad nije poznat.

