Izbodeni učenici u srednjoj školi: Haos u Americi, svi hitno preveženi u bolnicu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Povrijeđeno šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington.

Napad u američkoj školi Izvor: Kyle Mazza/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povrijeđeno je šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington u četvrtak 30. aprila, piše "NBC News". Nekoliko osoba od svih povrijeđenih je izbodeno nožem.

Svi povrijeđeni su prevezeni u bolnicu. Saopšteno je u četvrtak uveče da su svi u stabilnom stanju, dok su prije toga četiri osobe bile u kritičnom stanju.

Policija Takome je potvrdila da je nekoliko povrijeđenih osoba izbodeno nožem.Policajka Šelbi Bojd, portparolka policije u Takomi, izjavila je da su osobe povrijeđene tokom sukoba u srednjoj školi "Fos".

Od šest povrijeđenih, petoro su učenici srednje škole u kojoj se incident i dogodio. Osumnjičeni je takođe učenik škole, a motiv sukoba zasad nije poznat.

Izvor: Youtube/KING 5 Seattle

