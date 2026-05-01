Narodno okupljanje, logorska vatra i sindikalni govori: Ovako se nekada obilježavao Prvi maj u Jugoslaviji

Od radničkih protesta u Čikagu pre 140 godina, preko masovnih jugoslovenskih uranaka uz roštilj i muziku, do današnjih mirnijih porodičnih izleta, evo kako se mijenjao Prvi maj.

Punih 140 godina slavimo Međunarodni praznik rada ili Prvi maj. Sve je počelo do radničkog pokreta u Čikagu 1. maja 1886. godine kada su izašli na ulice tražeći svoja prava.

Svoje zahtjeve simbolično su istakli u tri osmice: osam sati rada, osam sati odmora i osam sati kulturnog uzdizanja.

Ipak, samog 1. maja se nije ništa dogodilo, već je dva dana kasnije izbila velika tuča između demonstranata i policije, što je rezultiralo pogibijom nekoliko radnika i ranjavanjem više desetina njih.

Ogorčeni policijskom brutalnošću, radnici, ljevičari, ali i anarhisti su sljedećeg dana, 4. maja, organizovali demonstracije na čikaškom trgu Hejmarket.

Osoba čiji identitet nije utvrđen bacila je tada bombu kojom je ubijeno sedam, a ranjeno 67 policajaca.

Nastradali su i demonstranti, u eksploziji je poginulo najmanje četvoro, a povređeno je više od 30 štrajkača.

U znak sjećanja na te događaje, 1889. odnosno tri godine kasnije, na Prvom kongresu Druge Internacionale 1. maj je proglašen za Međunarodni praznik rada.

Kako se 1. maj proslavljao u Jugoslaviji?

Međunarodni praznik rada proslavljao se urankom. Tada bi ljudi u zoru dolazili na obližnja izletišta, gdje se palila logorska vatra, a onda bi se narodno okupljanje pretvorilo u narodni zbor. Obično je postavljana bina na kojoj su se smjenjivali sindikalni govori, prigodne recitacije i pjesme. Potom bi nastupalo lokalno folklorno društvo, da se vrijedni narod razgali i opusti na zasluženom odmoru. Potom bi slijedilo sindikalno posluženje, pečeni prasići, jagnjići, negdje i volovi… Oko tih logorskih vatri spontano bi se povelo kolo, ljudi su ostajali po cijelu noć u međusobnom druženju… Bilo je dovoljno prostrti ćebence i ponijeti nešto hrane od kuće da se prezalogaji…

Kako je standard rastao, sedamdesetih i osamdesetih godina, prvomajski uranak se pretvarao u praznik pretjerivanja u jelu i piću. Pristizali su prvi automobili u naše živote i polako postajali statusni simboli, od "fiće", preko "tristaća", pa do "golfa". Postao je manir dovesti svog četvorotočkaša u prirodu, često ga i pompezno oprati u gomili sapunice i polivati kofama vode, da zablista.

Poslije se otvore sva vrata i odvrne muzika do daske, krene roštiljanje uz litre piva i špricera. Ko može, zaigra odbojku, badminton ili fudbal…Na kraju ostane gomila smeća, ali ko je u to vrijeme vodio računa o očuvanju životne sredine? Glavne informacije vezane za praznik rada bile su koliko dana se ne radi i kakvo će vrijeme biti.

Bilo je uobičajeno spajanje neradnih dana u cijelu nedjelju, i baš je bilo baksuzno kad Prvi maj pada u dane vikenda. Tako praznik rada postade svetkovina nerada i hedonizma. Ko je imao rodbinu na selu ili u drugim gradovima, išao je u goste. Ko je želio, putovao je u inostranstvo, obično do Trsta ili Soluna u šoping ili na mini odmor na more ili na planinu. Razvila se tradicija sindikalnih prvomajskih izleta i putovanja.

Kako se Praznik rada slavi danas

Većina će sa porodicom izaći na izletište, ponijeti roštilj, opustiti se do kasno u noć, a onda kući... Nema više onih slavlja od tri dana, sada se koriste dani za putovanje i odmor od posla i kolega. Malo ko će ovog 1. maja otići na roštiljanje sa kolegama sa posla, a kamoli pričati o poslu.

