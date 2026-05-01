Ugostiteljska škola u Banjaluci: Više posla nego učenika – poslodavci traže đake već od prvog razreda (FOTO)

Iako se mnoge škole suočavaju s padom broja učenika, u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banjaluci je suprotna situacija. Velika potražnja za njenim kadrom, pri čemu poslodavci već sada traže učenike, nadmašuje broj onih koji se školuju.

"Imamo oko 600 učenika, ali da ih imamo i 2.000 – svi bi mogli da se zaposle", kaže v.d. direktor škole Aleksandar Đukić u razgovoru za MONDO, naglašavajući da su posebno traženi konobari i kuvari.

Rast ugostiteljskog sektora u Banjaluci, sve veći broj kafića, restorana i hotela direktno je uticao na to da zanimanja koja ova škola nudi postanu među najtraženijima na tržištu rada.

Praksa od školskih klupa do hotela i restorana

U školi se obrazuju turistički, trgovački, ugostiteljski i kulinarski tehničari, a ključ obrazovanja je praksa koja se odvija tokom cijele školske godine.

Učenici praksu obavljaju u školskom restoranu, ali i u desetinama hotela, turističkih agencija, restorana, kafića i trgovina širom grada.

"Trgovački tehničari su u Tropic marketima, na Nestro pumpama i drugim trgovinama. Turistički tehničari rade u oko 12 agencija i svim većim hotelima u Banjaluci. Konobari i kuvari starijih razreda su u restoranima i hotelima, dok mlađi kreću od školskog restorana“, pojašnjava Đukić.

Praksa je zakonski uređena, traje do šest sati dnevno, bez noćnog rada, uz obavezno osiguranje. Škola sklapa ugovore sa poslodavcima, a učenici kroz praksu dobijaju i finansijsku naknadu.

"Učenici u višim, posebno završnim razredima, mogu zaraditi i više od prosječne plate. Sve zavisi od dogovora sa poslodavcem, ali u pravilu riječ je o primanjima koja su iznad prosjeka. Svaki učenik koji upiše našu školu neće se pokajati, jer može biti finansijski obezbijeđen",rekao je direktor.

Organizuje se i ferijalna praksa tokom ljeta, kada učenici rade u različitim ugostiteljskim objektima na osnovu dogovora škole i poslodavaca.

Projekat "Moja prva plata" i borba za radnu snagu

Zbog ogromne potražnje za učenicima, škola pokreće projekat "Moja prva plata", koji će biti održan 11. maja u prostorijama školskog restorana.

Cilj je da se direktno povežu učenici i poslodavci kroz svojevrsnu mini berzu prakse i zapošljavanja.

"Privrednici će se predstaviti, a učenici će imati priliku da razgovaraju s njima i dogovore praksu ili posao. Naš cilj je da ih povežemo što brže i jednostavnije“, kaže nam direktor.

Već sada je, kako navodi, oko 200 do 250 učenika unaprijed dogovorilo ljetnu praksu, dok se ostali brzo raspoređuju jer je interes poslodavaca ogroman.

"Svaki dan nas zovu vlasnici restorana i hotela. Potražnja je veća nego što imamo učenika", dodaje on.

Stipendije, deficitarna zanimanja i budućnost

Poseban fokus škole su deficitarna zanimanja – konobar i kuvar. Učenici tih smjerova imaju mjesečnu stipendiju od 100 KM i besplatan prevoz, a najavljeno je i njeno povećanje.

„To je dodatni motiv da djeca upisuju ova zanimanja, jer uz praksu imaju i finansijsku sigurnost“, ističe Đukić.

Kolika je zapravo potreba za ovim kadrom najbolje ilustruje podatak da u Banjaluci, prema procjenama kaže Đukić, postoji preko 3.000 ugostiteljskih objekata.

"Zamislite da svaki od njih ima četiri, pet ili šest konobara – to su ogromne brojke i jasno je kolika je potreba za radnicima", ističe Đukić.

On podsjeća i da je škola učestvovala u izmjenama zakonskih rješenja u oblasti ugostiteljstva.

"Uspjeli smo da izborimo da konobar koji radi u hotelskom restoranu mora imati završenu ugostiteljsku školu. Željeli smo da to važi za sve objekte, ali bi to dovelo do kolapsa na tržištu rada – 40 do 50 odsto poslodavaca ne bi moglo da nađe radnike",objašnjava direktor.

Ove godine škola planira upis ukupno 192 učenika. Plan je da se upišu dva odjeljenja turističkih tehničara i kulinarskih tehničara, te po jedno odjeljenje ugostiteljskih tehničara, konobara, kuvara i trgovačkih tehničara, što dodatno pokazuje usmjerenje ka zanimanjima koja su najtraženija na tržištu.

Kvalitet obrazovanja, međunarodna takmičenja i uticaj serija o kuvanju

Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banjaluka redovno učestvuje na međunarodnom takmičenju GATUS (Gastronomsko-turistički susreti škola), gdje se nadmeću škole iz bivše Jugoslavije i regiona, a učenici ove škole gotovo svake godine osvajaju zlatne i srebrne medalje.

„To pokazuje kvalitet našeg obrazovanja i kadra. Nemamo prigovora od privrede, naprotiv – učenici su traženi i dobro pripremljeni“, kaže direktor.

Zanimljivo je i da su popularne kulinarske emisije i serije značajno uticale na interes za upis.

„Prije tih emisija imali smo dva odjeljenja kuhara, a sada upisujemo četiri bez problema“, navodi Đukić.

Uz to, škole se suočavaju i sa deficitom nastavnog kadra u pojedinim predmetima, poput matematike i informatike, ali se situacija, kako kaže direktor, stabilizuje dolaskom mladih stručnjaka.

Šansa za tržište rada u zemlji i inostranstvu

Poruka škole učenicima je jasna, zanimanja koja ovdje steknu otvaraju vrata tržišta rada širom svijeta.

„Naši bivši učenici rade na kruzerima, u Americi, imaju svoje restorane ili nastavljaju fakultete. Ko završi našu školu, spreman je da radi bilo gdje“, poručuje Đukić.

On podsjeća da je u Banjaluci ogroman broj ugostiteljskih objekata i da bi, kako kaže, čak i uz znatno veći broj učenika, svi imali posao.

Škola uprkos staroj zgradi i ograničenim prostorima, kako ističe direktor, uspijeva da obezbijedi kvalitetne uslove, a školska kuhinja i restoran opremljeni su na visokom profesionalnom nivou.