Amerika dobija većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela venecuelanske nafte

Venecuela i SAD sklopile su energetski sporazum na 25 godina. Delci Rodrigez navodi da će biti razvijeno 17 naftnih polja, dok Tramp tvrdi da SAD dobijaju većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela rezervi.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/EPA/WILL OLIVER

Vršiteljka dužnosti predsjednika Venecuele Delci Rodrigez iznijela je detalje novog energetskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da će Amerikanci imati većinsku kontrolu nad velikim dijelom venecuelanskih naftnih rezervi.

Prema riječima Rodrigezove, bilateralni projekat trajaće 25 godina i obuhvatiće razvoj 17 strateških naftnih polja, sa ciljem da proizvodnja premaši 1,5 miliona barela dnevno.

“Cilj od 1,5 miliona barela dnevno odnosi se isključivo na bilateralni sporazum Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država”, rekla je Rodrigezova u obraćanju na državnoj televiziji VTV.

Ona je sporazum nazvala “istorijskim” i navela da bi trebalo da doprinese oporavku venecuelanske privrede, povećanju državnih prihoda i obnovi naftne industrije.

Prema njenim riječima, Venecuela u sporazum unosi svoje prirodne resurse, naftnu industriju i iskustvo radnika, dok SAD obezbjeđuju kapital i tehnologiju potrebne za obnovu i razvoj proizvodnje.

Rodrigezova tvrdi da će Venecuela zauzvrat dobiti veću proizvodnju, nova radna mjesta, ulaganja u infrastrukturu, veće prihode države i snažnije povezivanje naftne industrije sa domaćom privredom.

Venecueli 19 dolara od svakog barela

Prema detaljima koje je iznijela Rodrigezova, venecuelanskoj državi pripadaće oko 19 dolara od svakog barela nafte proizvedenog i prodatog SAD.

Ona je navela da bi, uz referentnu cijenu od 65 dolara za barel, Venecuela mogla da ostvari oko 209 milijardi dolara prihoda. Tačan iznos, međutim, zavisiće od kretanja cijena na svjetskom tržištu i ostvarene proizvodnje.

Rodrigezova je istakla da će Venecuela zadržati vlasništvo i suverenitet nad svojim prirodnim resursima, dok će za obnovu industrije koristiti strani kapital, tehnologiju i operativno iskustvo.

“Venecuela zadržava vlasništvo i suverenitet nad svojim resursima, dok koristi kapital, tehnologiju i operativne kapacitete za obnovu strateške industrije”, rekla je ona.

Širi plan predviđa i razvoj još osam novih naftnih blokova, pored 17 polja obuhvaćenih bilateralnim sporazumom.

Tramp: “Najveći naftni sporazum u istoriji”

Tramp je sporazum u petak nazvao “najvećim naftnim sporazumom u istoriji”.

On je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su SAD obezbijedile “većinsku kontrolu” nad više od 65 milijardi barela dokazanih venecuelanskih rezervi, kroz partnerstvo sa privatnim sektorom.

Prema informacijama američkog zvaničnika, novi aranžman podrazumijeva formiranje zajedničkog preduzeća američke vlade i privatnog operatera u Venecueli. Rodrigezova je tom preduzeću odobrila pravo razvoja naftnih polja na period od 100 godina, dok bi američka strana imala efektivnu kontrolu nad 55 odsto proizvodnje.

Riječ je o rezervama od oko 65 milijardi barela, što predstavlja više od petine ukupnih dokazanih rezervi Venecuele, koje se procjenjuju na oko 303 milijarde barela.

Venecuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali njena proizvodnja već godinama značajno zaostaje za potencijalom zbog propale infrastrukture, dugogodišnjeg lošeg upravljanja i sankcija.

Sporazum izazvao kritike

Sporazum je već izazvao kritike i u Venecueli i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Demokratski senator Kris Van Holen iz Merilenda ocijenio je da sporazum “nije pobjeda” za SAD.

“Ovo je dokaz da je Tramp izložio pripadnike naših oružanih snaga opasnosti kako bi obezbijedio venecuelansku naftu za svoje prijatelje milijardere”, napisao je Van Holen na društvenim mrežama.

Kritičari u Venecueli, uključujući i pojedince iz različitih političkih tabora, takođe su doveli u pitanje sporazum i tražili više informacija o njegovim uslovima. Pojedini protivnici vlasti ocjenjuju da bi dogovor mogao predstavljati preveliko ustupanje kontrole nad strateškim resursima zemlje.

Trampova administracija sporazum predstavlja kao način da se obnovi venecuelanska naftna industrija, poveća proizvodnja i obezbijedi dodatna količina sirove nafte za američko tržište i strateške rezerve.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da povećanje proizvodnje neće biti brzo, jer je za obnovu venecuelanske naftne infrastrukture potrebno više godina i velika ulaganja.