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Crni dani za Venecuelu: Broj mrtvih nakon razornog zemljotresa porastao na 5.208

Crni dani za Venecuelu: Broj mrtvih nakon razornog zemljotresa porastao na 5.208

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao je na 5.208, rekao je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio 5.200 Izvor: Shutterstock

Prema dnevnom izvještaju Vlade, koji je Rodrigez objavio na društvenim mrežama, 16.740 ljudi je povrijeđeno, a 17.907 ostalo bez krova nad glavom.

Ukupno 190 zgrada je potpuno uništeno, a 856 je pretrpjelo tešku štetu. Timovi za potragu i spasavanje spasili su 6.462 osobe, dok je 39.935 ljudi dobilo medicinsku pomoć.

Pomoć je pružena za 128.324 porodice, 23.820 ljudi je smješteno u 107 privremenih skloništa, a 10.964,97 metričkih tona hrane je distribuirano pogođenima.

Dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodila su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi.

Njihovi epicentri su bili međusobno udaljeni oko 10 kilometara u državi Jarakuj. Nakon zemljotresa uslijedilo je 1.388 naknadnih potresa. 

(Srna)

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