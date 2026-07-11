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Katastrofa u Venecueli ne jenjava: Broj mrtvih premašio 4.300, hiljade ostale bez domova (Foto)

Katastrofa u Venecueli ne jenjava: Broj mrtvih premašio 4.300, hiljade ostale bez domova (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Razorni zemljotresi koji su krajem juna pogodili Venecuelu odnijeli su više od 4.300 života, dok su desetine hiljada ljudi povrijeđene ili ostale bez svojih domova.

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio 4.300 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 4.333, dok je povrijeđeno 16.740 ljudi, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema njegovim riječima, identitet 315 stradalih još nije utvrđen, dok je iz ruševina do sada spaseno 6.462 ljudi. Bez krova nad glavom ostalo je oko 17.000 stanovnika.

Rodrigez je poručio da se akcije potrage i spasavanja nastavljaju i da spasilačke ekipe i dalje pretražuju područja u kojima postoji nada da bi mogli biti pronađeni preživjeli.

"Dok god ima života, ima i nade. Još postoje jedna ili dvije lokacije na kojima je situacija neizvjesna i gdje se intenzivno traga za preživjelima", rekao je on.

Istovremeno je najavljeno da će vršilac dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez naredne sedmice uručiti ključeve prvih 200 stanova porodicama koje su ostale bez domova.

Prema zvaničnim podacima, u zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih je 190 potpuno uništeno ili je pretrpjelo teška konstruktivna oštećenja.

Vlasti procjenjuju da je za zbrinjavanje ugroženog stanovništva potrebno izgraditi oko 25.000 novih stambenih jedinica, a već je određeno oko 40 lokacija u oblastima Osma i Čuspa na kojima će biti podignuta nova naselja, prenosi Rojters.

(Mondo.rs)

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