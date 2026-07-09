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Humanitarna kriza u Venecueli: Dok se broj žrtava penje, preživjeli žive u teškim uslovima

Humanitarna kriza u Venecueli: Dok se broj žrtava penje, preživjeli žive u teškim uslovima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Najveći rizici po zdravlje stanovnika nakon dva zemljotresa koji su u junu pogodili sjevernu obalu Venecuele uključuju neredovnu medicinsku njegu, prenaseljenost skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi, rekao je direktor Panamerikanske zdravstvene organizacije (PAHO)

Nakon zemljotresa u Venecueli zdravstveni sistem pod velikim pritiskom Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zvaničnici PAHO su naveli u razgovoru sa novinarima da ova organizacija tijesno sarađuje sa Ministarstvom zdravlja Venecuele kako bi pratila sve epidemije respiratornih ili digestivnih bolesti, posebno u skloništima namijenjenim onima koji su izgubili svoje domove.

Barbosa je naveo da država mora da garantuje pristup vakcinama, posebno zato što su stope vakcinacije u Venecueli bile niže nego što je potrebno prije katastrofe, a zdravstveni sistem zemlje već je trpio stalne probleme zbog ekonomske krize.

Prema posljednjim podacima venecuelanskih vlasti, u dva zemljotresa 24. juna poginulo je 3.811 ljudi, a više od 16.700 je povrijeđeno. Ukupno 6.462 ljudi je spaseno iz ruševina.

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Tagovi

Venecuela zemljotres

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