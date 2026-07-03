Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodriges odbacila je optužbe da su vlasti sporo reagovale poslije razornih zemljotresa, dok je potraga za preživjelima zvanično završena.

Izvor: EPA/RONALD PENA R

Vršilac dužnosti predsjednika VenecueleDelsi Rodriges branila je postupanje svoje vlade nakon dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, koji su 24. juna pogodili zemlju.

Suočena sa kritikama zbog navodno sporog i neorganizovanog odgovora, Rodriges je odbacila tvrdnje da su zvanični podaci o broju poginulih umanjeni, kao i optužbe da je loš kvalitet socijalne stanogradnje doprineo razmjerama katastrofe.

"Nismo čekali jedan, dva ili tri dana. Reagovali smo odmah", poručila je Rodriges na konferenciji za novinare u Karakasu, optuživši medije da tragediju koriste u političke svrhe.

Ona je navela da je 80 odsto srušenih zgrada bilo u privatnom vlasništvu, ali za tu tvrdnju nije iznijela dokaze.

Broj poginulih raste

Prema zvaničnim podacima, u zemljotresima je do srijede poginulo 2.295 ljudi, dok pojedini spasilački timovi procjenjuju da je broj žrtava do petka porastao na skoro 2.600.

Hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale, dok je opozicioni portal zabilježio više od 38.000 prijava nestalih osoba. Ujedinjene nacije, prema navodima medija, nabavljaju 10.000 vreća za tijela.

Vidi opis Venecuela završila potragu za preživjelima: Više od 2.000 mrtvih, vlasti negiraju propuste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 15 / 15 AD

Potraga za preživjelima završena

Devetog dana nakon katastrofe međunarodni spasilački timovi iz 27 zemalja obustavili su potragu za preživjelima, pošto nakon kritičnog perioda od 72 sata više nije bilo znakova života.

Posljednje uspješno spašavanje dogodio se u četvrtak, kada je iz ruševina izvučen 43-godišnji radnik obezbjeđenja Ernan Alberto Hil Flores, koji je preživio čak osam dana zarobljen u vazdušnom džepu ispod urušenog sedmospratnog tržnog centra.

Nakon toga, pretrage uz pomoć pasa tragača i specijalne opreme nisu dale rezultate, pa je fokus operacije preusmjeren na izvlačenje tijela.

Vidi opis Venecuela završila potragu za preživjelima: Više od 2.000 mrtvih, vlasti negiraju propuste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nedostatak prostora za žrtve

Veliki broj poginulih preopteretio je lokalne kapacitete. Forenzičari navode da su mnoga tijela neprepoznatljiva, zbog čega porodice žrtve identifikuju pomoću tetovaža ili odjeće.

U gradu La Guaira više od 200 tijela privremeno je bilo smješteno na parkingu bolnice, prije nego što su prebačena u improvizovanu mrtvačnicu u luci, gdje su privatne kompanije obezbijedile rashladne kontejnere.

Stručnjaci procjenjuju da bi prikupljanje svih žrtava moglo da traje i do tri mjeseca, upozoravajući da će zbog velikog broja stradalih biti neophodne i masovne grobnice.

(Euronews/Mondo)