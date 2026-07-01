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Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao na 2.295

Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao na 2.295

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Hiljade ljudi povrijeđeno i bez krova nad glavom

skoro 2.300 mrtvih u venecueli Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia

Broj žtrava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2.295, izjavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.

On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom.

Dva zemljotresa, magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi.

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Tagovi

Venecuela žrtve zemljotres

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