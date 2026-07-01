Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao na 2.295

Hiljade ljudi povrijeđeno i bez krova nad glavom
Broj žtrava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2.295, izjavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.
On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom.
Dva zemljotresa, magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi.
One week after back-to-back earthquakes devastated Venezuela, hope continues to emerge as rescuers pulled a 3-year-old child alive from the rubble.pic.twitter.com/WonlPPMlUq— Breaking911 (@Breaking911)July 1, 2026