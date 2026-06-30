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NASA objavila prve procjene štete u Venecueli: Više od 58.000 zgrada uništeno ili oštećeno

NASA objavila prve procjene štete u Venecueli: Više od 58.000 zgrada uništeno ili oštećeno

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Najmanje 58.870 zgrada uništeno je ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci američke Nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije (NASA), nakon analiziranja satelitskih snimaka.

iše od 58.000 zgrada uništeno ili oštećeno u zemljotresu u Venecueli Izvor: Shutterstock

Iz NASA-e su naglasili da je procjena štete i dalje preliminarna, te da je zasnovana na vizuelnoj analizi promjena na površini.

TASS naglašava da podaci tek treba da budu potvrđeni posjetama ugroženim područjima.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu, 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1.719 ljudi. 

(Srna)

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Venecuela zemljotres NASA

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