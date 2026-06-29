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Više od 500 naknadnih potresa pogodilo Venecuelu: Strahuje se od novog rasta broja žrtava

Više od 500 naknadnih potresa pogodilo Venecuelu: Strahuje se od novog rasta broja žrtava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Nakon razornog zemljotresa u Venecueli registrovano je više od 500 naknadnih potresa. Poginulo je najmanje 1.450 ljudi, a UN upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste.

venecuela Izvor: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

U Venecueli je registrovano više od 500 naknadnih potresa od 24. juna, kada je zemlju pogodio dvostruki snažni zemljotres, izjavio je stalni koordinator UN za Venecuelu Đanluka Rampola Del Tindaro.

On je naveo da je najnoviji tektonski pokret zabilježen rano jutros kada je registrovan potres magnitude 5,2 stepena Rihterove skale.

"Možete da razumijete da nastavljamo da radimo u okruženju visokog rizika. Pogođeno je sedam pokrajina. Dvije koje su najviše pogođene su pokrajina La Guaira i glavni grad Karakas", dodao je Tindaro.

On je napomenuo da se u dogovoru sa vlastima Venecuele nabavlja 10.000 vreća za leševe na osnovu pretpostavke da će biti registrovano još mnogo smrtnih slučajeva.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 1.450, više od 3.100 ljudi je hospitalizovano, a 12.000 raseljeno.

Uništeno je blizu 400 stambenih objekata, a oštećena je infrastruktura i bolnice.

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Venecuela zemljotres žrtve

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