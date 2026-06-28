Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao na 1.430, desetine hiljada ljudi se vode kao nestali

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 1.430. Spasioci i građani tragaju za gotovo 69.000 nestalih, dok raste nezadovoljstvo zbog odgovora vlasti.

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Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prije tri dana pogodili Venecuelu porastao je na 1.430, dok se najmanje 68.900 ljudi vodi kao nestalo, saopštile su vlasti.

Spasioci i građani nastavljaju potragu za preživjelima u saveznoj državi La Gvajra, jednom od najteže pogođenih područja, gdje ruševine i dalje kriju veliki broj ljudi.

Porodice nestalih zajedno sa spasilačkim ekipama pretražuju urušene zgrade koristeći lopate, tešku mehanizaciju, užad, ali i gole ruke. U međuvremenu u zemlju pristižu međunarodni timovi za potragu i spasavanje, što uliva nadu porodicama koje još čekaju vijesti o najbližima.

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Istovremeno raste nezadovoljstvo građana zbog, kako tvrde, nedovoljnog odgovora državnih institucija. Mnogi stanovnici pogođenih područja smatraju da vojska, policija i vatrogasci nisu bili spremni za katastrofu ovakvih razmjera.

Prema procjenama humanitarnih organizacija, prva 72 sata nakon zemljotresa ključna su za pronalazak ljudi ispod ruševina. Venecuelanske vlasti saopštile su da je do subote u zemlju stiglo 17 aviona sa više od 1.600 pripadnika spasilačkih timova.

Kako vrijeme prolazi, nade da će biti pronađeni novi preživjeli sve su manje.

"Juče u osam uveče ispod ruševina je još bilo živih ljudi, ali niko nije došao da ih spasi. Pronašli smo i nekoliko tijela, ali nam nisu pomogli ni da ih izvučemo. Šta čekaju?", rekla je Milejdi Romero, koja traga za preživjelima u priobalnom gradu Karabaljeda.

Građani optužuju vlasti za spor odgovor

Vršilac dužnosti predsjednika Delci Rodrigez izjavila je da više od 14.000 pripadnika vojske i policije obezbjeđuje pogođeno područje, kojem se sada može pristupiti samo uz posebne dozvole.

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Međutim, brojni stanovnici tvrde da državnih službi gotovo da nema na terenu.

Pojedini građani pokušavali su da spriječe odlazak građevinskih mašina sa mjesta urušavanja nakon što su, kako tvrde, državni službenici fotografisali razrušene objekte i otišli bez pružanja pomoći.

"Došli su da pojedu arepe i fotografišu se kako bi izgledalo da rade. Nisu ni uniforme isprljali kao mi. Ovdje smo već tri dana", rekao je jedan od mještana Jejson Markano.

Na pojedinim lokacijama dolazilo je i do sukoba između građana i spasilačkih službi, dok su ekipe pokušavale da utvrde ima li još preživjelih ispod ruševina.

Milioni pogođeni katastrofom

Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da bi posljedice zemljotresa mogle pogoditi više od šest miliona ljudi, od čega oko dva miliona u glavnom gradu Karakasu.

Stručnjaci navode da su razaranja dodatno pojačana činjenicom da su dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila zemlju u kratkom vremenskom razmaku i na maloj dubini.

Područje i dalje potresaju naknadni zemljotresi, a u subotu je registrovan još jedan potres magnitude 4,8.

U Venecuelu i dalje pristižu spasilački timovi i humanitarna pomoć iz Meksika, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Salvadora, Francuske i drugih zemalja.

Meksički spasioci pretražuju urušene zgrade osluškujući ima li znakova života, dok su pojedine akcije rezultirale spašavanjem preživjelih, uključujući stariju ženu i osamnaest dana staru bebu.

Zvaničnici upozoravaju da je potraga za preživjelima trka s vremenom, dok se spasilačke ekipe bore da pronađu ljude zatrpane ispod ruševina prije nego što bude prekasno.

(MONDO/AP News)