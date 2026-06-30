Venecuela pred humanitarnom katastrofom: Desetine hiljada ljudi bez hrane i skloništa

Desetinama hiljada ljudi hitno su potrebni hrana i sklonište u Venecueli nakon razaranja u dva snažna zemljotresa, saopštila je agencija UN za izbjeglice, a ljekari su upozorili na potencijalno izbijanje bolesti.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Agencija je naglasila da je nestašica hrane široko rasprostranjena, da su osnovne usluge obustavljene, a saobraćajna povezanost u velikoj mjeri prekinuta u lučkom gradu La Gvaira, sjeverno od Karakasa.

Agencija je precizirala da joj je potrebno oko 14,85 miliona dolara za povećanje zaštite, nabavku osnovnih artikala za pomoć i privremena skloništa za 30.000 ljudi u narednih šest mjeseci, prenio je AFP.

Prema preliminarnoj procjeni satelitskih podataka koje je objavila NASA, zemljotresi su oštetili ili uništili 58.870 zgrada.

Portparol Svjetske zdravstvene organizacije Kristijan Lindmajer rekao je da su zdravstvene službe u Venecueli preopterećene i pod ekstremnim pritiskom.

U zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale poginulo je više od 1.700 ljudi, a povrijeđeno 5.000.