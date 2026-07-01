Jordanski spasioci izvukli su iz ruševina u Venecueli dijete koje je šest dana bilo zatrpano nakon razornih zemljotresa. Broj poginulih porastao je na 1.943, dok je više od 10.500 ljudi povrijeđeno.

Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia

Ukupan broj poginulih u zemljotresima porastao je na 1.943, izjavio je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez, dok je broj povrijeđenih gotovo udvostručen i sada iznosi 10.571.

Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz stambene zgrade Los Corales Garden 1 u La Guairi, nakon što je šest dana proveo zarobljen ispod ruševina. Vijest je na Telegramu objavila privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Vidi opis Čudo u Venecueli: Dijete izvučeno živo poslije šest dana pod ruševinama (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Venecuelu su prošle srijede pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, u razmaku od svega jednog minuta. Potresi su izazvali urušavanje brojnih zgrada i zarobili hiljade ljudi pod ruševinama, navode vlasti i spasilačke službe.

Rodrigez je dječaka opisala kao trogodišnjaka, dok je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez rekao da ima dvije godine. Nakon spasavanja, dijete je prevezeno na liječenje.

¡Un verdadero milagro en La Guaira!



Tras 6 días bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, el pequeño Klieber Morán (3 años) ha sido rescatado con vida.



​Gracias a la misión de rescatistas de Jordania por este acto heroico



¡La esperanza sigue intacta! pic.twitter.com/oqXK6clSRK — Cuatro F Web (@CuatroFWeb)June 30, 2026

"Moramo da sačuvamo nadu da ćemo nastaviti da pronalazimo preživjele ispod ruševina", rekao je Horhe Rodrigez u televizijskom obraćanju.

Pošiljka UNICEF-a sa 47 tona humanitarne pomoći stigla je u utorak u Venecuelu, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik. Kako je naveo, pomoć će biti namijenjena djeci i porodicama kojima je najpotrebnija, a uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, opremu za bezbjedan porođaj, negu novorođenčadi, kao i sredstva za prevenciju i liječenje bolesti.

(Index.hr/Mondo)