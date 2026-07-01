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Čudo u Venecueli: Dijete izvučeno živo poslije šest dana pod ruševinama (Video)

Čudo u Venecueli: Dijete izvučeno živo poslije šest dana pod ruševinama (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jordanski spasioci izvukli su iz ruševina u Venecueli dijete koje je šest dana bilo zatrpano nakon razornih zemljotresa. Broj poginulih porastao je na 1.943, dok je više od 10.500 ljudi povrijeđeno.

Čudo u Venecueli: Dječak spašen nakon šest dana pod ruševinama Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia

Ukupan broj poginulih u zemljotresima porastao je na 1.943, izjavio je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez, dok je broj povrijeđenih gotovo udvostručen i sada iznosi 10.571.

Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz stambene zgrade Los Corales Garden 1 u La Guairi, nakon što je šest dana proveo zarobljen ispod ruševina. Vijest je na Telegramu objavila privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Venecuelu su prošle srijede pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, u razmaku od svega jednog minuta. Potresi su izazvali urušavanje brojnih zgrada i zarobili hiljade ljudi pod ruševinama, navode vlasti i spasilačke službe.

Rodrigez je dječaka opisala kao trogodišnjaka, dok je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez rekao da ima dvije godine. Nakon spasavanja, dijete je prevezeno na liječenje.

"Moramo da sačuvamo nadu da ćemo nastaviti da pronalazimo preživjele ispod ruševina", rekao je Horhe Rodrigez u televizijskom obraćanju.

Pošiljka UNICEF-a sa 47 tona humanitarne pomoći stigla je u utorak u Venecuelu, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik. Kako je naveo, pomoć će biti namijenjena djeci i porodicama kojima je najpotrebnija, a uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, opremu za bezbjedan porođaj, negu novorođenčadi, kao i sredstva za prevenciju i liječenje bolesti.

 (Index.hr/Mondo) 

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Venecuela zemljotres

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