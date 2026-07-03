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Skoro svi regionalni zvaničnici poginuli u razornom zemljotresu u Venecueli

Skoro svi regionalni zvaničnici poginuli u razornom zemljotresu u Venecueli

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da su gotovo svi regionalni zvaničnici države La Gvaira poginuli u razornim zemljotresima koji su krajem juna pogodili zemlju.

Vršilac dužnosti predsjednika: Gotovo svi zvaničnici u La Gvairi poginuli u zemljotresu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Gotovo svi regionalni zvaničnici venecuelanske države La Gvaira poginuli su u razornim zemljotresima koji su krajem juna pogodili tu južnoameričku zemlju, izjavila je vršilac dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez.

"Direktori brojnih agencija u La Gvairi su poginuli. Gotovo svi zvaničnici su poginuli u toj najugroženijoj državi", rekla je Rodrigezova novinarima u Karakasu.

Prema njenim riječima, u zemljotresima je oštećeno 728 zgrada, dok je 127 objekata potpuno uništeno.

Rodrigezova je navela da je nakon prva dva snažna zemljotresa registrovano više od 800 naknadnih potresa, što dodatno otežava spasilačke i sanacione aktivnosti.

Ona je najavila da će Vlada Venecuele do kraja dana predstaviti paket ekonomskih mjera koje će biti preduzete radi obnove pogođenih područja.

Podsjećamo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali u razmaku manjem od jednog minuta. Prema posljednjim podacima, u katastrofi je poginulo 2.295 ljudi.

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Tagovi

Venecuela žrtve zemljotres

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