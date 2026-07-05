Skoro 3.000 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su prije deset dana pogodili sjever Venecuele, dok spasilačke ekipe privode kraju potragu za preživjelima. Najteže je stradao grad La Gvaira, gdje su brojne zgrade sravnjene sa zemljom.

Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia

Dvostruki zemljotres koji je opustošio sjevernu Venecuelu pre deset dana odnio je skoro 3.000 života, pokazali su zvanični podaci u subotu, dok su međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljali potragu za preživelima u ruševinama.U gradu La Gvaira, epicentru katastrofe koji se nalazi četrdeset kilometara severno od glavnog grada Karakasa, brojne zgrade su se srušile i sravnile sa zemljom poput kule od karata 24. juna.

Vidi opis Crni bilans raste u Venecueli: Skoro 3.000 mrtvih, 16.000 bez krova nad glavom nakon razornih zemljotresa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mnoge žrtve su i dalje na ulicama ili žive u nesigurnim uslovima u parkovima, bez ikakvih izgleda.

"Još uvek radimo, pronalazimo tijela, nastavljamo", rekao je za AFP Fransisko Saskija, 38-godišnji dobrovoljni spasilac, stojeći ispred srušene zgrade u naselju Plaja Grande.

Građevinske mašine završavaju rušenje već srušenih objekata i uklanjaju betonske ploče.

"Još uvijek vjerujemo da ćemo pronaći žive ljude, ne gubimo nadu", dodao je, dok vijetnamske i meksičke brigade koje su došle da pomognu u naporima napuštaju mjesto događaja.

Vidi opis Crni bilans raste u Venecueli: Skoro 3.000 mrtvih, 16.000 bez krova nad glavom nakon razornih zemljotresa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 15 / 15 AD

Najmanje 2.954 ljudi je poginulo, a 16.592 je povrijeđeno u dva zemljotresa, jednom od najjačih i najrazornijih u Latinskoj Americi, prema još uvijek preliminarnim podacima koje je objavilo Ministarstvo komunikacija Venecuele. Više od 16.000 ljudi je ostalo bez krova nad glavom, a 856 zgrada je oštećeno.

Zemlja u očaju

Dva zemljotresa dogodila su se u razmaku od samo 39 sekundi i uglavnom su pogodila sjevernu Venecuelu, gurnuvši zemlju u tugu i očaj zbog nemogućnosti pronalaženja voljenih, živih ili mrtvih. Na ulicama La Gvaira, strani spasioci koji učestvuju u potrazi postaju sve ređi.

Brigade iz Sjedinjenih Država, Čilea i drugih zemalja počinju da se pripremaju za odlazak. Vremenski okvir za pronalaženje preživjelih u ovoj vrsti katastrofe zatvara se nakon 72 sata, odnosno tri dana.

Međutim, u četvrtak su spasioci izvukli čovjeka koji je bio zakopan pod ruševinama osam dana, unoseći tračak radosti usred tragedije, prenosi Index.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale je najjači koji je pogodio Venecuelu u više od sto godina, zemlju sa skoro 30 miliona stanovnika čija je ekonomija u krizi. Vlada nije objavila zvanične podatke o nestalima, ali UN procenjuju da bi ih moglo biti i do 50.000.