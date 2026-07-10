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Broj mrtvih u Venecueli porastao na skoro 4 hiljade

Broj mrtvih u Venecueli porastao na skoro 4 hiljade

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 3.889.

Tragedija u Venecueli: Broj poginulih u zemljotresima porastao na 3.889 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3.889, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

On je na "Telegramu" napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, te da je spaseno njih 6.462.

Prema najnovijim podacima, 17.907 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a pomoć su dobile 86.794 porodice. Ukupno 16.891 lice smješteno je u 89 privremenih skloništa.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su 24. juna Venecuelu u razmaku od manje od jednog minuta.

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Tagovi

Venecuela zemljotres

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