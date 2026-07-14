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Broj žrtava u Venecueli porastao na više od 4.550

Broj žrtava u Venecueli porastao na više od 4.550

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 4.561, dok je više od 20.000 ljudi smješteno u privremenim kampovima, saopštio je predsjednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

Broj žrtava u Venecueli Izvor: Shutterstock

Prema zvaničnim podacima, koje je Rodrigez objavio na "Telegramu", povrijeđeno je 16.740 ljudi, a spaseno 6.462.

Državnu pomoć dobile su 128.324 porodice, a u zemlji je uspostavljeno 107 privremenih kampova u kojima je smješteno 20.231 lice.

U saopštenju se dodaje da je u zemljotresima oštećeno 856 objekata, od kojih je 190 potpuno srušeno. 

Podsjećamo, zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su 24. juna Venecuelu u razmaku od manje od jednog minuta.

(Srna)

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Venecuela zemljotres

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