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Poslao poruku djeci i unucima: Maduro objavio fotografiju iz američkog zatvora

Poslao poruku djeci i unucima: Maduro objavio fotografiju iz američkog zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je fotografiju iz američkog zatvora i emotivnu poruku upućenu djeci, unucima i ljudima koji ga podržavaju.

Nikolas Maduro objavio fotografiju iz zatvora Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro, koji se trenutno nalazi u američkom zatvoru, objavio je na "Iksu" svoju fotografiju iz zatvora i obratio se svojim unucima i djeci.

"Mali poklon ljubavi i nade. Šaljem ovu fotografiju kao mali poklon svim svojim unucima i unukama, dječacima i djevojčicama i svim plemenitim ljudima koji nas vole. Želim da znate da smo čvrsti, sa srcima punim vaše ljubavi", navodi se u poruci uz fotografiju.

Na fotografiji je Maduro u sivoj trenerci dok stoji uz zid i smiješi se.

SAD su 3. januara napale civilne i vojne objekte u Karakasu, a predsjednik SAD Donald Tramp tada je objavio da su američke specijalne snage zarobile Madura i njegovu suprugu.

Dva dana kasnije par se pojavio pred Saveznim sudom SAD u Njujorku, gdje se suočavaju sa optužbama za navodno učešće u trgovini drogom.

Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

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Tagovi

Nikolas Maduro zatvor fotografija SAD Venecuela

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