Jedna je od najbogatijih zemalja svijeta: Ispod glavnog grada se nalazi mreža tunela

Može se reći da je Luksemburg osnovan 936. godine kada je Zigfrid I od Ardena izgradio Luksemburški zamak. Ipak, i pre toga je ova oblast nosila ime Lucilinburhuc, u prevodu "mala tvrđava".

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Iako je Luksemburg jedna od najmanjih zemalja u Evropi, važi i za najbogatiju.

Zauzima svega 2.586 kvadratnih kilometara površine, ali to nije spriječilo brojne multinacionalne kompanije i institucije EU da tamo otvore svoja sjedišta.

Može se reći da je Luksemburg osnovan 936. godine kada je Zigfrid I od Ardena izgradio Luksemburški zamak. Ipak, i pre toga je ova oblast nosila ime Lucilinburhuc, u prevodu "mala tvrđava".

Iako nema mnogo arheoloških dokaza, strateška pozicija govori da je tu vjerovatno postojala antička tvrđava, još iz doba Rimljana.

Luksemburg je pet puta pobijedio na Evroviziji - 1961, 1965, 1972, 1973 i 1983, a četiri puta su bili domaćini.

Važi i za jednu od najbezbjednijih država svijeta, pogotovo za doseljenike. Stopa kriminala je vrlo niska, a policijske snage broje manje od 3.000 pripadnika, dok postoje samo tri zatvora u čitavoj zemlji.

Nudimo vam još nekoliko zanimljivih činjenica o ovoj maloj zemlji:

Luksemburg je među najbogatijim zemljama svijeta

Stanovnici Luksemburga zarađuju dvostruko više od Amerikanaca i njihov javni dug je među najnižima u svijetu. Zemlja se sve više pozicionira kao tehnološki i data-centar hab, privlačeći velike kompanije da tu otvore evropska sjedišta. Tome doprinosi i povoljan poreski sistem, koji privlači bogate investitore.

Restoran sa jednom od najvećih vinskih karti na svijetu

U restoranu "Chiggeri" možete birati između više od 2.200 vina iz Francuske, Luksemburga i drugih država čime se ovaj lokal uvrstio i na Ginisovu knjigu rekorda. Restoran nudi i jedinstvenu večeru u mraku, gde gosti jedu uz pažljivo odabrana vina.

Ipak, prestigao ga je restoran "Grand Lisboa" u kineskom Makau gdje je mušterijama na raspolaganju 16.800 vina.

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Tri zvanična jezika

Stanovnici govore njemački, francuski i luksemburški. Francuski se najčešće koristi u poslovnoj sferi, dok je njemački dominantan u medijima.

Najviša minimalna plata u EU

Minimalna plata iznosi oko 2.313 evra mjesečno, dok je prosječna plata oko 4.910 evra, ali su i troškovi života među najvišima u svijetu.

Besplatan javni prevoz

Luksemburg je prva zemlja na svijetu koja uslugu javnog prevoza nudi potpuno besplatno, uključujući autobuse, tramvaje i vozove.

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Grad je dvija puta bio Evropska prijestonica kulture

Luksemburg je dva puta odneo titulu Evropske prijestonice kulture, 1995. i 2007. godine i time je postao jedini grad kome je to pošlo za ruko.

Nalazi se na Uneskovoj listi svjetske baštine

Luksemburg je od 16. do 19. vijeka bio jedan od najbolje utvrđenih evropskih gradova, a prošao je kroz ruke Rimljana, Habzburga, Burgunske dinastije, francuskih i španskih kraljeva, Prusa...

Taj istorijski deo grada se nalazi na listi UNESCO-a još od 1994. godine, a sačuvao je originalne obrise.

Luksemburg ima više od 130 dvoraca iako se danas mnogi mogu okarakterisati kao velike rezidencije ili vile. Iako se deo njih renovira, većina je u dobrom stanju.

Jedna od prijestonica EU

Luksemburg je jedna od ključnih lokacija evropskih institucija, posebno u četvrti Kirhberg. Tamo se nalazi Evropski sud pravde.

Mreža tunela ispod grada

Ispod grada nalazi se oko 23 km tunela, zbog čega je dobio nadimak "Gibraltar sjevera". Služili su za odbranu od neprijatelja, a gradnja datira još od 17. i 18. vijeka i pokriva površinu veću od 17 kilometara.

Luksemburg se 1867. izborio za nezavisnost i neutralnost, a posle toga su tuneli izgubili vojnu namenu.

Služili su i kao streljana, farma pečuraka, koncertna dvorana ili magacin za šampanjac. Tokom svijetskih ratova tamo su se građani sklanjali od bombardovanja.

Simbol međunarodne saradnje

Uprkos neutralnosti, njemačka vojska je okupirala Luksemburg tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Proterani predstavnici su 1944. formirali Carinsku uniju Beneluks zajedno sa Belgijom i Holandijom. Savez se kasnije transformisao u današnju političko-ekonomsku uniju Beneluks.

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Luksemburg je takođe bio jedan od osnivača Evropske ekonomske zajednice (EEZ) 1957. godine (koja je kasnije postala Evropska unija 1993. godine), kao i Sjevernoatlantskog saveza (NATO) 1959. godine.

Dva važna dokumenta su takođe potpisana ovde, a u pitanju je Šengenski sporazum koji stanovnicima EU omogućava slobodno kretanje. Sporazum je potpisivan 1985. i 1990. u malom istoimenom selu koje se nalazi na francusko-njemačkoj granici.

Stanovnici su došli iz svih krajeva svijeta

Stranci čine više od 70 odsto stanovništva grada, sa čak 170 različitih nacionalnosti.

Prema popisu iz 2021, u ovoj zemlji živi oko 692.000 stanovnika.

Veliki broj ljudi živi u drugoj zemlji, ali dolazi svakog dana na posao u Luksemburg. Većinu čine Francuzi, Belgijanci i Nijemci.

Poreski raj

Luksemburg važi i za povoljan poreski raj. Istraživački novinari su 2014. objelodanili više od 28.000 dokumenata koji pokazuju kako je 350 najvećih svjetskih kompanija uspelo da sačuva milione dolara koristeći se labavim luksemburškim poreskim zakonima.

Imaju samo jednu olimpijsku medalju

Luksemburg je osvojio samo jednu olimpijsku medalju i to zlatnu kada je 1952. Žozi Bartel pobedio u trci na 1.500 metara.

(EUpravo zato)