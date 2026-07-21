Zelenski smijenio Sirskog: Mihailo Drapatij novi vrhovni komandant ukrajinske vojske

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Aleksandra Sirskog s mjesta vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine i na tu funkciju imenovao Mihaila Drapatija.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio je Aleksandra Sirskog s funkcije vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine i na njegovo mjesto imenovao Mihaila Drapatija, dosadašnjeg komandanta združenih snaga ukrajinske vojske.

Odluku je potvrdio sam Zelenski objavom na Telegramu.

Drapatij preuzima komandu

"Mihailo Drapatij će postati novi glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga", napisao je Zelenski.

On je dodao da će u narednom periodu biti ažuriran i sastav Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Smjena nakon promjena u Vladi

Vijest o smjeni Sirskog prethodno je objavio ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko na Telegramu.

Promjena na čelu vojske uslijedila je nakon nedavne rekonstrukcije ukrajinske Vlade, u okviru koje je smijenjen i ministar odbrane Mihailo Fedorov.

Fedorov je ranije izjavio da je podnio ostavku zbog dugotrajnog sukoba sa Sirskim.

Britanski list "Gardijan" prethodno je objavio da se razmatra smjena Sirskog, navodeći da bi njegov nasljednik morao biti osoba koja neće predstavljati politički izazov predsjedniku Zelenskom.