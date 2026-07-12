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Ukrajinska premijerka podnijela ostavku

Ukrajinska premijerka podnijela ostavku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ukrajinski premijer Julija Sviridenko potvrdila je da je podnijela ostavku, nakon što je presjednik Vladimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske Vlade.

Ukrajinska premijerka podnijela ostavku Izvor: ANDRII NESTERENKO / AFP / Profimedia

"Ponosna sam što sam imala čast da predvodim Vladu. Predsjednik i ja smo razgovarali i o našim narednim koracima", napisala je Sviridenkova na društvenim mrežama.

Ona je preuzela funkciju premijera Ukrajine 17. jula 2025. godine, zamijenivši Denisa Šmigalja, koji trenutno obavlja dužnost prvog potpredsjednika Vlade i ministra energetike.

Nakon ostavke Sviridenkove, Šmigalj će automatski preuzeti mjesto vršioca dužnosti premijera do odobrenja novog sastava vlade u Vrhovnoj radi. 

(Srna)

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Tagovi

Ukrajina Premijer Volodimir Zelenski ostavka

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